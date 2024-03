Obesità, oltre 1 miliardo di persone ne soffre: 1 su 8/ “Servono diete sane, attività fisica e cure adeguate”

Oltre 1 miliardo di persone nel mondo soffre di obesità: si tratta di 1 su 8. Il dato si estende ulteriormente se si includono anche quelle in sovrappeso. La percentuale di popolazione adulta in questo caso sale al 43%. A lanciare l’allarme, come riportato su Quotidiano Sanità, è uno studio pubblicato su The Lancet, i cui numeri sono stati raccolti e analizzati dall’Oms e diffusi dall’Osservatorio globale della salute.

Morbillo, aumentano i casi: è calata la copertura/ Una nuova variante sfugge ai test ma non al vaccino

È emerso che si tratta di una vera e propria epidemia, anche perché i tassi sono aumentati a dismisura dal 1990 ad oggi. È raddoppiato negli adulti e quadruplicato in bambini e adolescenti. I Paesi coinvolti sono molti e quotidianamente fanno i conti con decessi che si sarebbero potuti evitare. L’obesità infatti è collegata a malattie cardiovascolari, diabete e alcuni tipi di cancro. È per questo motivo che è necessario prevenire il fenomeno con la promozione di diete sane e attività sportiva fin dalle scuole, mettendo un freno all’acquisto di prodotti ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale.

Giubbotto può prevenire malattie cardiache/ Rileva cambiamenti elettrici associati a patologie ereditarie

Obesità, oltre 1 miliardo di persone ne soffre: 1 su 8, l’allarme dell’Oms

“Questo nuovo studio evidenzia l’importanza di prevenire e gestire l’obesità dalla prima infanzia all’età adulta, attraverso la dieta, l’attività fisica e cure adeguate, se necessario. Tornare in carreggiata per raggiungere gli obiettivi globali per frenare l’obesità richiederà il lavoro dei governi e delle comunità, supportato da politiche basate sull’evidenza da parte dell’Oms e delle agenzie nazionali di salute pubblica. È importante sottolineare che richiede la cooperazione del settore privato, che deve essere responsabile degli impatti sulla salute dei loro prodotti”, ha commentato Tedros Adhanom Ghebreyesus, direttore generale dell’Oms.

Milano, morti per inquinamento +60% in periferia/ Colpa del mix fra smog e condizioni socio economiche

È della stessa idea Francesco Branca, direttore del Dipartimento di nutrizione e sicurezza alimentare dell’Oms. “Ci sono sfide significative nell’attuazione di politiche volte a garantire un accesso a prezzi accessibili a diete sane per tutti e a creare ambienti che promuovano l’attività fisica e stili di vita complessivamente sani per tutti. I paesi dovrebbero anche garantire che i sistemi sanitari integrino la prevenzione e la gestione dell’obesità nel pacchetto di servizi di base”, ha aggiunto.











© RIPRODUZIONE RISERVATA