Oblivion, Italia 1/ il film con Tom Cruise (oggi, 4 dicembre 2019)

Cast del film Oblivion

Oblivion va in onda su Italia 1 oggi, 4 dicembre 2019. I telespettatori da casa potranno prendere parte alla proiezione di questa pellicola a partire dalle ore 21.20. Il lungometraggio in esame può essere considerato come un film di fantascienza. Gli attori principali di questa pellicola sono Tom Cruise, Andrea Riseborough, Olga Kurylenko e Morgan Freeman. Oblivion è uscito nei cinema nell’anno 2013 ed è stato diretto da Joseph Kosinski. Quest’ultimo è un regista ed un architetto statunitense. Kosinski ha diretto altri lungometraggi, come Top Gun: Maverick del 2020. Le musiche di Oblivion sono state composte dagli M83. Si tratta di un gruppo musicale di musica dream pop, che si è formato in Francia nel lontano 1999. In questo film, tra gli attori principali vi sono Cruise e Morgan Freeman. Il primo ritornerà appunto a vestire i panni di Maverick nel seguito di Top Gun, mentre il secondo ha vinto il Premio Oscar per Million Dollar Baby.

Oblivion, la trama del film

In Oblivion, nel 2077 in un mondo post-apocalittico, Jack Harper vive insieme con Victoria in una torre alta 2000 metri. Il loro compito consiste in quello di garantire il funzionamento di alcune trivelle, che devono prosciugare l’acqua degli oceani, per creare nuova energia. Harper inoltre deve riparare i droni presenti sulla Terra. Affinché Jack e Victoria possano svolgere al meglio la loro missione, sono stati sottoposti in precedenza ad un esperimento, che ha cancellato la memoria del loro passato. I due quindi ricevono gli ordini da Sally, che è una donna che vive nel Tet, che è una colonia spaziale. Il Tet ospita gli ultimi sopravvissuti del pianeta Terra, che sono in attesa di spostarsi su Titano. Nel momento in cui Jack e Victoria raccoglieranno abbastanza energia per la colonia spaziale, potranno anch’essi abbandonare la torre e raggiungere la loro nuova sistemazione su Titano.

Harper non desidera assolutamente lasciare la Terra e pensare che tutto sia perduto, mentre Victoria vuole abbandonare questo pianeta per sempre. Ad un certo punto, nei pressi della torre in cui si trova la coppia, precipita una navicella spaziale, l’Odyssey. Jack scopre che all’interno del mezzo c’è una giovane di nome Julia Rusakova, che assomiglia tanto alla donna che lui vede spesso nei suoi incubi. Harper allora decide di ospitare questa sconosciuta nella sua abitazione protetta. L’arrivo della Rusakova scatenerà una serie di eventi, che porteranno Jack a mettere in discussione tutta la sua vita. Kosinski non è solamente il regista di Oblivion, ma è pure l’autore della sceneggiatura. Le riprese di questo lungometraggio si sono svolte in diverse città americane, come New York, ma anche in Islanda.

Il trailer di Oblivion

