Giovedì 24 luglio 2025, per il prime time di Italia 1, alle ore 21:20, è prevista la messa in onda dell’action fantascientifico dal titolo Oblivion. Uscita nelle sale nel 2013, la pellicola è una produzione Universal Pictures che vede alla regia Joseph Kosinsky, qui al suo secondo lungometraggio dopo Tron: Legacy (2010). Esperto di CGI, il film maker ha tratto il soggetto da un fumetto scritto di suo pugno, sceneggiato poi da Karl Gajdusek e Michael Arndt.

Gli effetti speciali di Oblivion, particolarmente curati, sono di Eric Barba e Bjørn Mayer che hanno avuto a disposizione un budget milionario per creare immagini generate non solo dalla computer grafica, ma anche da paesaggi naturali, modificati con tecniche innovative. La colonna sonora è affidata a un duo musicale francese di musica elettronica, gli M83, il cui genere è molto gradito al regista che aveva scelto i Daft Punk per il suo primo film.

Il protagonista della pellicola Oblivion è la star di Hollywood Tom Cruise che ha preso parte alla pellicola sin dalle sue fasi preliminari, contribuendo massicciamente alla scrittura del suo personaggio e che, essendo anche pilota, ha eseguito la maggior parte degli stunt senza controfigura, com’è di sua prassi. Nel cast ci sono anche Olga Kurylenko, Morgan Freeman, Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau, Zoë Bell e Melissa Leo.

La trama del film Oblivion: una lotta di resistenza contro gli alieni

In Oblivion troviamo la Terra immersa in uno scenario post-apocalittico, distrutta dall’esplosione della Luna e da una bomba nucleare, avvenute a seguito di un’invasione aliena a opera degli Scavengers. I sopravvissuti si occupano di recuperare le risorse per poter lasciare definitivamente il pianeta e migrare sul Titano, la destinazione scelta dai superstiti per ricominciare a vivere.

Le azioni sono coordinate da un satellite denominato Tet e da un comandante che si fa chiamare Sally. Tra gli operatori incaricati di far funzionare le idro-trivelle (utili all’assorbimento dell’acqua dagli oceani per avere energia) e i droni (robot in grado di sterminare gli Scavengers rimasti) ci sono Jack Harper e Victoria Olsen, ai quali è stata cancellata la memoria per potersi dedicare al meglio alle nuove attività.

Jack ha però dei flashback della sua vita passata e soprattutto ricorda la presenza di una donna il cui volto gli è familiare ma non sa come collocarlo. Un giorno accade un incidente che vede una navicella spaziale precipitare sul pianeta e Jack, nonostante i divieti di Sally, si reca sul posto e trova delle capsule in cui sono ibernati gli astronauti che la pilotavano. Immediatamente arrivano i droni per ucciderli, anche se si tratta di umani e non di Scavengers, e Jack riesce a salvare un solo membro dell’equipaggio, Julia Rusakova che è in tutto per tutto uguale alla donna delle sue visioni.

Ben presto, il protagonista scoprirà una realtà totalmente diversa: la donna misteriosa era stata sua moglie in passato, gli Scavengers non sono alieni ma ribelli umani che lottano proprio contro il Tet e Sally non è altro che un robot alieno che vuole distruggere la Terra e gli umani sopravvissuti all’attacco dallo spazio. Inoltre, la Terra non è stata affatto contaminata, perché l’esplosione della Luna non ha permesso quella nucleare e Jack e Victoria sono stati clonati più e più volte per compiere le azioni criminali degli invasori. Riuscirà Jack a salvare il pianeta e a sconfiggere gli extraterrestri malvagi?