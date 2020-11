Oblivion/ Video, su Italia 1 il film con Tom Cruise (oggi, 30 novembre 2020)

Oblivion è un film del 2013 che andrà in onda su Italia 1 alle 21:20, nella prima serata di oggi, 30 novembre, ed è stato diretto e scritto da Joseph Kosinski. La storia è tratta interamente da una graphic novel del 2010 di cui la Universal ha acquistato i diritti nel 2011. In Italia il film è stato distribuito dalla Universal Pictures e portato in tantissime sale visto il successo che stava riscuotendo in patria. Tra i nomi del reparto tecnico, oltre al regista spiccano Richard Francis-Bruce al montaggio e il gruppo M83 che ha composto le musiche per il film.

Nel cast i ruoli più importanti sono assegnati a Tom Cruise, vero protagonista indiscusso, Olga Kyrylenko, sua spalla e co-protagonista e Morgan Freeman, con la partecipazione anche di Andrea Riseborough, Nikolaj Coster-Waldau, Zoë Bell e Melissa Leo.

Oblivion, la trama del film

La storia di Oblivion è tutta ambientata in un universo distopico dove corre l’anno 2077. La Terra è stata distrutta da radiazioni derivanti da meteoriti e alieni che l’hanno invasa portando ad una guerra nucleare. Ad essere rimasti sulla superficie ci sono Jack Harper e Victoria Olsen, incaricati di controllare che le idro-trivelle funzionino correttamente e che i droni per uccidere gli ultimi alieni rimasti continuino a fare il loro lavoro. I due per evitare di entrare a contatto con le radiazioni vivono in una torre secondo gli ordini di Sally, il capo della colonia Tet che sta portando gli umani su un altro pianeta abitabile: Titano.

Quando mancano solo due settimane all’evacuazione del pianeta, Jack continua ad essere tormentato da degli strani flashback riguardanti l’invasione e poiché vuole provare a dimostrare che la Terra può ancora salvarsi è deciso di portare a termine la missione. Notando che gli alieni rimasti sono molto aggressivi si fa tratte in inganno dalla sua falsa sicurezza e cade in un’imboscata dove viene salvato da un drone. Dopo questo evento gli incubi e i flashback continuano ad intensificarsi e inizia a distinguere il volto di una donna sconosciuta. Proprio per queste stranezze Jack ignora gli ordini di Sally di evacuare e mettersi in salvo e decide invece di seguire il luogo dove è atterrato un oggetto non ben identificato.

Qua l’uomo trova delle capsule usate per ibernare l’equipaggio e improvvisamente i droni si ribellano e iniziano ad uccidere tutti i superstiti. L’unica a salvarsi è Julia Rusakova, una donna che somiglia tanto alle visioni che ha avuto Jack nei giorni precedenti e proprio per questo motivo l’uomo decide di aiutarla e indagare su cosa è successo. Cosa scoprirà il gruppo e cosa è successo veramente sulla Terra?

Video, il trailer del film Oblivion





