Occhi Blu, chi è il corteggiatore di Gemma Galgani/ 38 anni, amante della natura e…

Chi è Occhi Blu, il giovane corteggiatore che ha scatenato subito l’entusiasmo di Gemma Galgani? La dama del trono over di Uomini e Donne non ha nascosto il proprio entusiasmo di fronte ai messaggi ricevuti dai suoi corteggiatori durante la prima puntata del nuovo format del programma di Maria De Filippi. Oltre a Pantera, infatti, Gemma ha ricevuto i messaggi di Occhi Blu che ha subito fatto tornare il sorriso sul viso di Gemma che ha cominciato la sua nuova avventura litigando con Tina Cipollari. Ma chi è Occhi Blu? Di lui non si conosce il nome e il luogo in cui vive. Tuttavia, il misterioso corteggiatore di Gemma ha svelato di avere 38 anni, di essere un amante della natura, del buon vino e ha dimostrato di avere una grande cultura letteraria.

OCCHI BLU, CHI E’ IL NUOVO CORTEGGIATORE DI GEMMA GALGANI: I MESSAGGI ALLA DAMA

Occhi Blu che ha scelto di presentarsi così a Gemma Galgani avendo due occhi azzurri, si è presentato come un uomo onesto, rispettoso e sensibile. Inoltre ha svelato di amare molto la cucina e tra i tanti messaggi che ha inviato alla dama spunta quello in cui il misterioso corteggiatore dice di pensare continuamente alla Galgani. “Sai penso che noi due abbiamo molto in comune, la sensibilità, il principio dell’essere onesti verso il prossimo, ma soprattutto il rispetto” – ha scritto Occhi Blu – “Come potrà essere questa nostra conoscenza con questa modalità tradizionale? Sai ho dormito poco, pensando a cosa potessi scriverti di carino per incuriosirti, ma poi ho riflettuto che ad una donna meritevole come te bastano piccole attenzioni, iniziando da un semplice buongiorno”, ha aggiunto. Gemma è rimasta piacevolmente colpita da Occhi Blu anche se ha ammesso di avere dubbi a causa della sua giovane età anche se Tina non crede che abbia davvero 38 anni.



