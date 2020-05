Occhi Blu, corteggiatore Gemma Galgani/ Uomini e Donne: “ho 38 anni, sono grande?”

Pubblicità

Alla corte di Gemma Galgani arriva Occhi Blu, il 38enne che copo averla corteggiata via chat, si presenta in studio per dare il via ad una conoscenza ufficiale. Dopo il 26enne Sirius che è intenzionato a conoscere bene la dama di Torino avendo nei suoi confronti un vero interesse, nella puntata odierna di Uomini e Donne, arriverà finalmente Occhi Blu. Prima del suo arrivo in studio, Maria De Filippi manderà in onda il filmato della loro esterna. In tenuta casual, Gemma si lascerà andare ad un ballo sensuale insieme a Occhi Blu che arriverà poi in studio con il sorriso. L’impatto fisico, però, non sarà quello avuto con Sirius che, fisicamente, ha conquistato di più le attenzioni della dama. L’arrivo di Occhi Blu sarà così l’occasione per Tina Cipollari di punzecchiare nuovamente la dama di Torino.

OCCHI BLU, CORTEGGIATORE DI GEMMA GALGANI: TINA CIPOLLARI PUNZECCHIA

L’arrivo di Occhi Blu non scatenerà l’entusiasmo di Tina Cipollari e di Gemma Galgani. La bionda opinionista di Uomini e Donne, infatti, lancerà subito una frecciatina prima di essere richiamata da Maria De Filippi. “Che fisicaccio”, dirà Tina che poi s’informerà sull’età e dalla provenienza. “Quanti anni hai?“, chiederà Occhi Blu. “38 e arrivo dalla Sicilia”, sarà la risposta del misterioso corteggiatore. “38? Sei troppo grande” – commenterà Tina che poi chiederà ancora – “cosa dicono in Sicilia di questa matta?”. Anche nella puntata odierna del dating show, dunque, non mancheranno i momenti divertenti e le frecciatine della bionda opinionista nei confronti della dama di Torino. Gemma, dunque, accetterà di farsi corteggiare dal 38enne?



