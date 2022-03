OCCHI BLU/ L’esordio straordinario di Michela Cescon

Un’opera prima coraggiosa, radicale, un unicum nel panorama italiano: parliamo di Occhi blu, esordio alla regia dell’attrice Michela Cescon. Un polar con un impianto visivo ammaliante, che coniuga autorialità e genere senza mai perdere la direzione. L’opera è disponibile in Dvd ed. Mustang/I Wonder.

SINOSSI OCCHI BLU – Un rapinatore solitario, in sella a un maxi scooter ogni volta diverso, deruba una banca e una gioielleria dietro l’altra svicolando a grande velocità tra le pieghe di Roma, tra le sue bellezze antiche e le sue archeologie urbane, riuscendo sempre a seminare i suoi inseguitori e infine a svanire nel nulla. Il caso è nelle mani di un commissario romano, verace e cinico. Non riuscendo a venirne a capo, egli chiede aiuto a un suo amico parigino, detto il Francese, un ex commissario famoso per la sua perspicacia psicologica e per avere risolto decine di casi impossibili. Tutti, tranne quello che riguarda la morte della figlia, per il cui anniversario torna in città ogni anno. Sarà lui a scoprire l’identità del rapinatore, una persona insospettabile quanto di grande intelligenza, con il quale ingaggia una sfida dalle conseguenze imprevedibili.

Presentato in anteprima Fuori Concorso al Taormina Film Fest, Occhi blu esplora il genere noie e mette al centro una inedita figura femminile, interprete dalla meravigliosa Valeria Golino. Pochi dialoghi, molta atmosfera e personaggi malinconici e romantici: Michela Cescon mescola questi ingredienti come uno chef stellato e riesce a colpire lo spettatore con immagini di una bellezza agghiacciante.

La notte, Roma, la vena jazz, la moto: anche gli elementi marginali ricoprono un ruolo di primo piano in Occhi blu, basti pensare alla potenza della tromba di Fresu. Regia e fotografia valorizzano, inoltre, le movenze di Valeria Golino, nei panni di una dark lady che parla poco ma con una personalità esorbitante. Un’opera prima incredibile, da non perdere.

Occhi blu di Michela Cescon è disponibile in Dvd ed. Mustang/I Wonder

