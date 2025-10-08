Occhi di gatto 2 si farà? La serie dovrebbe tornare in onda nell'autunno 2026 dopo il gran finale

Questa sera si è conclusa la stagione di Occhi di gatto, la serie di Rai2 ricca di colpi di scena che ha tenuto compagnia ai telespettatori in queste settimane. E ovviamente il pubblico non vede l’ora di scoprire se potrà esserci anche un seguito, dopo quanto accaduto in queste ultime settimane. Sembrano esserci conferme riguardo a una eventuale seconda stagione, quello che sappiamo è che i telespettatori hanno invocato a gran voce un ritorno della serie anche in futuro, magari nella prossima stagione televisiva, ipotesi che in ogni modo sembra poco percorribile anche per via delle tempistiche ristrette e del sovraffollamento dei palinsesti.

Occhi di gatto farà però capolinea questa sera su Rai2, come vuole la tradizione delle ultime settimane. E la puntata finale della serie vedrà Tamara grande protagonista, scoprirà infatti da Quentin che la polizia è in possesso di alcuni video delle telecamere di videosorveglianza che mettono in croce la ladra del quadro. Intanto il pubblico si godrà il finale di stagione, prima di pensare alla nuova stagione.

Occhi di gatto avrà una nuova stagione? Torna la serie al femminile

Mentre i telespettatori potranno gustarsi tutti gli otto episodi de Occhi di gatto anche su RaiPlay, piovono conferme riguardo a una possibile seconda stagione della serie con il cast tutto al femminile. Per chi invece non ne vuole sapere di rinunciare alla storia, divenuta un live action ma tratta dallo storico anime e cartoon che ha segnato una generazione. E su Disney + è possibile guardare gli episodi della seconda stagione dell’anime, già disponibile sulla piattaforma streaming dallo scorso 26 settembre 2025.

Un’idea per i nostalgici che da questa sera sicuramente non mancheranno. Adesso è tempo del gran finale, nei prossimi mesi scatteranno i lavori per la nuova stagione che dovrebbe arrivare in onda su Rai2 già in autunno 2026.