Occhiali da sole estate 2021/ Cat eye, visiera e total black: tendenze uomo e donna

L’occhiale da sole è l’accessorio per eccellenza che non conosce stagione. Usato per proteggere lo sguardo o semplicemente per dare un tocco in più al nostro look, l’occhiale da sole è di certo quel must have irrinunciabile prima di uscire da casa. L’estate 2021 ci propone dei modelli che accontentano tutti i gusti: da chi predilige lo stile urban a chi invece è più da tocco romantico. Per le amanti del ricordo degli eclettici 70s ci sono due modelli irrinunciabili: l’occhiale quadrato maxi, tornato in auge in grazie a Gucci, e l’intramontabile modello a goccia con lenti gialle. Altro modello di tendenza è il cat-eye dalle tonalità neutre trasparenti – dal rosa confetto di Missoni Eyewear all’acetato di Max & Co – che conferisce al look un tocco romantico e sofisticato. Dallo stile totalmente opposto è invece la visiera, tanto amata Kim Kardashian, che aiuta a proteggersi o mascherarsi da occhi indiscreti. Le dimensioni delle lenti delle montature a visiera sono di diverse dimensioni, dalle più strette come quelle proposte in passerella da MM6 Maison Margiela alla copertura totale di Vien. Intramontabile e mai fuori moda è l’occhiale total black adatto per le occasioni di più formali.

Anche nel panorama maschile non mancano modelli degni di nota. A cominciare dall’immancabile modello a goccia di Ray-Ban in stile Top Gun. Meno convenzionale è invece il modello a mascherina, da Carrera a Versace, per un look esagerato che non passa inosservato. Altra tendenza maschile è invece la lente a specchio, declinata in diversi modelli e dimensioni. Tra le montature in acetato non si può non menzionare il nuovo occhiale da sole uomo Salvatore Ferragamo, dal design oversize e nuance sfumata. Dal tocco retrò e linee squadrate che delineano una forma decisa è invece la modello in metallo di Givenchy, disponibile nelle varianti oro giallo chiaro e dalle lenti sfumate in degradé. Meno pretenzioso è invece l’occhiale dalle lenti ovali di Giorgio Armani. Per gli amanti dello stile senza tempo la scelta non può che ricadere sul tartarugato, sfumatura chiamata così perché riprende il pattern del guscio delle tartarughe, un modello che dagli anni ’70 non è mai passato di moda, grazie anche alla capacità di sapersi adattare ad ogni tipo di outfit, dal più sportivo-casual fino al più elegante e formale.

