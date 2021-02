Occupa casa e si scaglia contro proprietario: “Razzista!”/ Immigrato è una furia

Sono tanti purtroppo gli episodi di case occupate abusivamente da chi non ne ha assolutamente il diritto: sembrerà assurdo ma da nord a sud della nostra penisola proprietari di abitazioni si trovano da un giorno all’altro privati della loro casa, perchè appunto occupate da abusivi. Fra i tanti sfortunati protagonisti di questi eventi, anche un signore toscano, di Massa Carrara, che ha visto la sua casa occupata abusivamente a maggio dal 2020 da alcuni immigrati africani. La vicenda è stata trattata ieri sera durante la puntata del programma di Rete 4, Fuori dal Coro, con le telecamere dello stesso talk show condotto da Mario Giordano che si sono recate proprio presso la casa incriminata chiedendo lumi all’abusivo.

Questi, vedendo le telecamere, ha reagito in malo modo: “No non puoi entrare, per piacere – si è rivolto alla giornalista di Rete 4 – è casa mia per piacere, lui ti manda da noi perchè siamo neri, voi venite qui a rompere i cogl*oni, non va bene così”. Secondo l’immigrato che occupa abusivamente la casa è tutta una questione di razzismo, ma il proprietario vorrebbe solamente riprendersi ciò che è suo.

OCCUPA CASA E ATTACCA IL PROPRIETARIO: “MI HAI PICCHIATO, TI DENUNCIO”

“Purtroppo è occupata da ormai un anno da persone abusive – racconta – clandestini (alcuni vicini raccontano di aver visto fino a 20 persone all’interno ndr), io non ci posso più entrare, ho subito danni enormi all’appartamento, è disastrato, distrutto. Tutti quelli che son dentro, come lui, nessuno ha un lavoro e nessuno ha un documento in regola. Ho fatto una prima denuncia e mi son rivolto a tutti, dal ministero dell’interno fino alla prefettura, al comune, provincia, regione anche al presidente repubblica, ma nessuno mi ha mai risposto. Rivorrei solo casa mia, io non chiedo affitti, rimborso danni, solo casa mia”. Una persona vicina al proprietario ha aggiunto: “Ho parlato con tutte queste persone, i vicini di casa, ma c’è paura, perchè sono minacciati. Non è una questione di razzismo ma è una questione di illegalità consentita”. E infatti una signora anziana che abita nel quartiere spiega: “Si sentono i colpi, si sente urlare, io ho paura”. Ad un certo punto il proprietario prova a forzare un po’ la porta di casa per entrare, ma l’abusivo reagisce in malo modo: “Mi hai toccato ora ti faccio la denuncia, perchè mi hai picchiato, sei razzista”. Una situazione da cui sembra difficile uscirne.



