Istat ha comunicato i dati relativi al mercato del lavoro in Italia a ottobre. L'occupazione cresce, ma restano problemi irrisolti

A ottobre 2025 sono cresciuti gli occupati e sono calati i disoccupati. Lo afferma Istat che ha presentato ieri i dati provvisori della rilevazione delle forze lavoro.

Gli occupati sono ancora in crescita, dello 0,3% rispetto al mese scorso, circa 75mila unità in più. Crescono tutte le componenti, uomini e donne, dipendenti e indipendenti. Purtroppo, calano i giovani fra 25 e 34 anni, sintomo di un problema chiaramente strutturale, visto che si ripete tutti i mesi da anni. I giovani mostrano difficoltà a entrare nel mercato del lavoro perché il divario non riguarda solo le competenze, ma le aspettative e il senso che datori di lavoro e occupati danno al lavoro stesso. Il problema del senso è dentro alle organizzazioni, e quindi nei rapporti che le stesse hanno col mondo esterno.

Gli inattivi, quelli che non lavorano e non lo cercano, magari perché hanno carichi di cura in famiglia, restano stabili sia come numero che come percentuale: 33,2% fra i 15 e i 64 anni. Insomma, il numero di persone che vive al di fuori del mercato del lavoro è ampio, uno dei più grandi in Europa, e stabile. E anche questo è un problema strutturale che si ripete tutti i mesi.

Rispetto allo stesso mese del 2024, l’aumento dell’occupazione è dello 0,9%, vale a dire 224 mila unità, prevalentemente fra gli over 50. E anche questo è un dato strutturale.

Riassumendo, non ci sono grandi cambiamenti, siamo in un periodo di stabilizzazione di un mercato che oscilla ogni mese attorno ai suoi problemi strutturali che andrebbero curati con le politiche.

A tale proposito Istat segnala di aver aggiornato la dashboard che riassume i dati del Pnrr, il piano che ha favorito, fra le altre cose, gli investimenti in politiche del lavoro stanziando circa 5 miliardi di euro in quattro anni.

Va detto che non sembra che il Pnrr abbia portato novità strutturali. Gli indicatori relativi al mercato del lavoro sono tutti in miglioramento di qualche punto decimale: calano i Neet, aumenta il tasso di occupazione (anche se la differenza fra uomini e donne resta ampia), è cresciuta anche di due o tre punti la partecipazione alla formazione continua. Tutto bene, ma cosa facciamo quando finiscono i soldi del Pnrr? Torniamo indietro?

Ci sono altre risorse, ma quando e cosa stabilizziamo delle politiche per il lavoro, necessarie a mantenere sul mercato persone che pagheranno tasse e contributi invece di consumare sussidi?

I problemi, abbiamo visto, sono strutturali, chiedono risposte stabili, ma a ogni finanziaria che si discute il dibattito inizia con un “vedremo” e finisce con una soluzione provvisoria. A seconda di chi governa si oscilla fra sussidi e defiscalizzazione: entrambe le cose hanno senso, farle bene o farle male fa una grande differenza, ma spostano in avanti la decisione di affrontare i problemi, decidendo di pagare un risarcimento a danni fatti. Più che una forma di governo, una forma di assicurazione.

Se lo Stato, come lascia intendere, non si vuol far carico dei problemi strutturali, li lasci alla società e ammetta che è ora non di “finanziare i privati”, ma di riconoscere che la sussidiarietà dei corpi intermedi va favorita, non guardata con sospetto.

