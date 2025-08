A giugno il tasso di occupazione nel nostro Paese è stato del 62,9%. Restano, però, dei problemi relativi al mercato del lavoro italiano

L’andamento dell’occupazione, nonostante il rallentamento della crescita dell’economia, continua a mantenere il segno positivo. L’indagine Istat relativa al mese di giugno evidenzia un ulteriore aumento del numero degli occupati nel mese di giugno 2025 (+16 mila) rispetto a quello precedente, associata a un’ ulteriore riduzione di quello dei disoccupati (-71 mila) e al parallelo incremento delle persone in età di lavoro inattive (+69 mila).

Il confronto con il dato del giugno 2024 (+363 mila occupati, distribuiti equamente tra maschi e femmine) offre un’ulteriore conferma delle tendenze positive che hanno consentito il conseguimento dei record storici per il tasso di occupazione (62,9%) e per il numero assoluto delle persone occupate (24,328 milioni).

Dalla lettura delle serie storiche fornite dall’Istat si evincono anche le principali caratteristiche strutturali dell’aumento degli occupati. In particolare, la consistenza dell’incremento della quota dei lavoratori over 50 (+603 mila) che segnala anche un progressivo invecchiamento dell’età media (circa 45 anni) della popolazione occupata e l’aumento dei lavoratori dipendenti con rapporti di lavoro a tempo indeterminato (+472 mila). Entrambe le categorie registrano tassi di incremento di gran lunga superiori alla media generale.

Su base annua l’aumento dei lavoratori anziani compensa la riduzione delle coorti più giovani, in particolare quella tra i 35 e i 49 anni. È il frutto negativo del mancato ricambio generazionale, che ha avuto un particolare rilievo nella seconda decade degli anni 2000, con implicazioni che si riflettono anche sull’incremento dei profili professionali qualificati da parte delle imprese che non trovano lavoratori disponibili. L’ulteriore crescita degli occupati a tempo indeterminato (+1,8 milioni negli ultimi 4 anni) trova una spiegazione convincente nella difficoltà delle imprese di reperire nuova manodopera.

Il forte incremento del numero dei lavoratori over 55 anni, persino superiore alla dinamica demografica e all’impatto dell’allungamento dell’età pensionabile, testimonia il cambiamento positivo dell’atteggiamento delle imprese nei loro confronti derivante dalla carenza di lavoratori competenti e disponibili nel mercato del lavoro.

Un tratto positivo nelle indagini degli ultimi due anni è la ripresa dei lavoratori autonomi (+190 mila nell’ultimo anno), con un recupero dei livelli precedenti alla pandemia Covid-19 (5,3 milioni). L’aumento degli occupati negli ultimi 4 anni ha consentito di ridimensionare di un numero pressoché analogo, poco meno di un milione, quello dei disoccupati. Il bacino delle persone inattive, attualmente circa 12,3 milioni, rimane particolarmente elevato per la componente femminile e delle giovani generazioni.

La crescita dell’occupazione con tassi superiori a quelli del Pil è un dato significativo. Come sottolineato da molti commentatori, comporta in parallelo una riduzione della produttività del lavoro con effetti negativi sulla generazione del reddito da distribuire e sulle retribuzioni dei lavoratori.

Una tendenza che trova delle conferme anche nelle indagini recenti dell’Istat, che evidenziano le difficoltà di rinnovare i contratti collettivi di lavoro nelle scadenze previste e il mancato recupero della perdita del potere di acquisto dei salari contrattuali (-7%) rispetto alla crescita dell’inflazione registrata nel 2022-23. Una perdita del potere di acquisto dei salari lordi che è stata in parte compensata dalla riduzione del cuneo fiscale per la fascia delle retribuzioni medio basse.

Su un altro versante, l’aumento del numero delle persone occupate ha consentito un aumento del reddito pro capite, per effetto della parallela riduzione della popolazione residente, e un aumento del risparmio disponibile delle famiglie (Banca d’Italia).

Le tendenze dell’occupazione sottolineate aiutano a comprendere anche le criticità che possono ostacolare l’ulteriore crescita del tasso di occupazione e del numero assoluto delle persone occupate. Obiettivi da conseguire per soddisfare i fabbisogni della produzione e per garantire la sostenibilità dell’aumento delle persone anziane a carico e della spesa sociale e familiare che ne consegue.

Nel breve periodo, il contributo delle aziende esportatrici alla crescita dell’economia risentirà negativamente dell’aumento dei dazi imposto dalle dinamiche geopolitiche. La potenziale crescita dell’occupazione continuerà pertanto a dipendere dall’entità della domanda interna e dallo sviluppo dei comparti dei servizi, in particolare del turismo e della ristorazione, che hanno caratterizzato l’aumento degli occupati nei tre anni recenti.

La domanda di lavoro derivante dall’impiego delle risorse del Pnrr, e dalle assunzioni dirette della Pubblica amministrazione, può offrire un contributo importante anche per gli aspetti qualitativi della domanda di lavoro. Ma i colli di bottiglia che impediscono di migliorare i tassi di impiego delle risorse umane, e la qualità della domanda di lavoro, rimangono ancora privi di risposte adeguate.

Alla crescita della domanda di lavoro che non trova lavoratori disponibili (mismatch), che coincide con il sottoutilizzo e l’inattività di una quota rilevante delle persone in età di lavoro, concorrono diversi fattori.

In particolare, i bassi livelli di investimento formativo sulle risorse umane e la concentrazione dei due terzi delle persone inattive nelle aree del Mezzogiorno e nella popolazione femminile, che richiedono un concorso di attori e di misure promosse da Istituzioni, parti sociali, scuole e università per fronteggiare in modo efficace l’impatto dei due fattori strutturali: quello demografico sulla quantità e sulle caratteristiche della popolazione attiva; quello delle tecnologie sul’ obsolescenza delle professioni; che, allo stato attuale, stanno comportando un aumento delle criticità che è largamente superiore alla capacità di mettere in campo risposte adeguate.

