Israele è pronto ad occupare Gaza. Netanyahu dice che la Striscia non sarà annessa, ma mente e lo sa. Solo così infatti il territorio tornerà a Israele

Israele si prepara all’occupazione di Gaza, che però non sarà annessa, ha dichiarato ieri il primo ministro Netanyahu prima che iniziasse il gabinetto di guerra.

Nessuna parola sulle divergenze che martedì hanno creato una contrapposizione senza precedenti tra Netanyahu e gli esponenti politici, da un lato, e i militari dall’altro, con accuse di “golpe” arrivate all’indirizzo del capo di stato maggiore, il generale Eyal Zamir, da parte del figlio del premier, Yair Netanyahu.

Una frattura facilmente componibile, afferma Vincenzo Giallongo, generale dei Carabinieri con missioni in Iraq, Albania, Kuwait e Kosovo.

Hamas avrebbe accettato colloqui la prossima settimana. E Netanyahu sarebbe pronto a fermare l’operazione se Hamas accettasse le condizioni. Nulla di tutto questo avverrà; secondo Giallongo, è il solito copione dilatorio visto ormai un’infinità di volte.

Netanyahu ha detto che Israele occuperà ma non annetterà Gaza. Sarà così?

Netanyahu mente sapendo di mentire. L’obiettivo resta l’annessione.

Sull’occupazione c’è stata una frattura senza precedenti tra politici e militari. È stata ricomposta?

La distanza tra i militari e Netanyahu non è mai stata così grande come si poteva pensare a prima vista. Eyal Zamir è stato scelto da Netanyahu dopo la rimozione di Herzi Halevi. È un suo uomo, gode della sua fiducia.

Eppure lo scontro è stato aspro, Zamir ha perfino rivendicato il valore del disaccordo.

Entrambi, lui e il premier, hanno per obiettivo la conquista di Gaza, ma vogliono conseguirlo in maniera differente. Netanyahu vorrebbe impadronirsi subito di tutto il territorio con tutto ciò che questo sforzo richiede in termini di uomini, mezzi, rischi, sacrifici. Non è che Zamir voglia qualcosa di diverso, però intende farlo gradualmente, circondando piccole aree una dopo l’altra. Una strategia che richiede più tempo.

Perché questa scelta?

Metterci più tempo è un modo per risparmiare le forze armate, che in questo momento sono sotto fortissimo stress. Il personale è quasi tutto riservista, aumentano le sacche di protesta, i suicidi sono tantissimi. Il capo di stato maggiore sta facendo di tutto per tutelare i suoi uomini. Non dimentichiamo infine il vero motivo del contendere tra Netanyahu e Zamir.

L’obbligo di servizio militare per gli ultraortodossi?

Esatto. La Corte costituzionale ha detto che tocca anche a loro. Zamir è totalmente d’accordo, Netanyahu no perché gli ultraortodossi sono suoi alleati di governo. Senza di loro va a casa. Anzi, va a processo. E quindi sta rinviando la leva obbligatoria per gli haredi.

Nelle sue critiche al governo, Zamir aveva evidenziato alcuni rischi: insurrezione prolungata, gravi responsabilità umanitarie e pericolo crescente per le sorti degli ostaggi. Partiamo da questi ultimi.

Sono a rischio. Si parla di 20 ostaggi, ma il numero è datato. Lo dirò chiaramente: per Netanyahu sono sacrificabili. Puoi accettare le condizioni di Hamas, dopo tre anni di guerra nella quale sono morte migliaia di uomini, donne e bambini, per salvare venti persone? Equivarrebbe a una sconfitta. Lo dico con tutto il dolore possibile, ma nello stesso tempo con lo sguardo asettico che la guerra richiede.

Ci sarebbe un rischio Stalingrado per l’IDF?

Una occupazione massiva come voleva Netanyahu in effetti potrebbe aumentarlo, portando ad uno stillicidio di attacchi da parte di Hamas e della popolazione palestinese.

Come si controlla Gaza?

Serve una urbanistica di occupazione. La Striscia è una landa di macerie che in qualche modo l’occupante deve controllare nel modo più capillare possibile. Come? Creando dei presìdi, delle mini-caserme sparse sul territorio tra loro connesse mediante anditi percorribili dai tank. È un’operazione che richiede tempo, non si fa in un giorno.

Dunque assisteremo ad una occupazione graduale, come chiede l’IDF?

Mi parrebbe la soluzione migliore, dal punto di vista di Israele. Bonifica graduale e progressiva vuol dire meno soldati uccisi e ciò significa meno proteste ed esercito più efficiente.

La Cisgiordania?

Verrà occupata e annessa al pari di Gaza.

Chi governerà Gaza? Netanyahu ha parlato di un non meglio specificato “organismo di governo transitorio” che potrebbe essere costituito da “forze arabe”.

Staremo a vedere. Sicuramente nell’organismo di governo non ci sarà neppure l’ombra di Hamas. L’ANP, la componente filo-Abu Mazen, è facilmente controllabile da Israele, che dall’alto gestirebbe il tutto. Puoi fare tutti i governi provvisori che vuoi, chiamarli come ti pare, ma il vincente governa e il perdente si adegua.

In che modo l’occupazione potrà coesistere con la crescente indignazione internazionale per le sorti dei civili palestinesi?

Netanyahu non tiene l’opinione internazionale in nessuna considerazione. Ciò che gli interessa è avere l’appoggio americano. Non solo lo avrà, ma è certo che non verrà meno, perché gran parte dell’economia e della finanza USA sono in mano ad ebrei. Quindi gli americani lo appoggeranno sempre e lui lo sa.

