OCEAN BOY/ Il sorprendente dramma con Luke Hemsworth

La storia di un padre e di un figlio di fronte ad un bivio che cambierà per sempre le loro vite: da qui prende le mosse Ocean Boy (uscito con il titolo Bosch & Rockit in Australia), opera prima di Tyler Atkins con protagonisti Luke Hemsworth (Land Of Bad, Thor Saga, River Runs Red), Isabel Lucas (Transformers – la vendetta del caduto, Immortals) e l’esordiente Rasmus King. L’opera è ora disponibile in home video con Blue Swan Entertainment.

SINOSSI – Bosch (Luke Hemsworth – Land of Bad, Thor Love&Thunder) è un piccolo spacciatore di marijuana che, dopo l’abbandono della compagna, deve prendersi cura da solo del figlio Rockit, una giovane promessa del surf. Quando alcuni agenti corrotti di polizia danno fuoco alla sua attività di fronte al rifiuto di Bosch di iniziare a spacciare anche cocaina, l’uomo decide di scappare e nascondersi lungo la costa a Byron Bay con la speranza di rincominciare una nuova vita. In questo tentativo di fuga trascina con sè il figlio, nascondendo le sue reali intenzioni con la promessa di trascorrere una vacanza memorabile in un paradiso dei surfisti. Rockit – all’oscuro dell’attività del padre e dei guai in cui si è cacciato – è entusiasta, ma il passato da cui i due fuggono non tarderà a presentarsi e ad esigere una resa dei conti finale che porterà i due a dover affrontare le proprie scelte e finalmente a crescere.

Ocean Boy è un film difficile da catalogare: è un dramma, è un romanzo di formazione, ma ha anche altre sfumature. Tyler Atkins ripercorre la sua storia attraverso una narrazione romanzata e i riflettori sono accesi sul legame tra padre e figli, un rapporto commovente e complicato. Il racconto è a tratti confuso e alcuni personaggi non sono tratteggiati come dovrebbero, ma per essere un’opera prima il risultato è più che sufficiente. L’atmosfera vince sulla trama, come la colonna sonora sull’azione, ma è impossibile non menzionare la bravura di Rasmus King, destinato a diventare tra i volti di punta della nuova generazioni di attori.

