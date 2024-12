Oceania, diretto da Ron Clements e John Musker

Mercoledì 11 dicembre, andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, il film d’animazione del 2016 dal titolo Oceania.

La pellicola è una produzione Walt Disney Pictures ed è diretta dai registi Ron Clements e John Musker, che hanno lavorato insieme a numerosi progetti d’animazione di grande successo, tra cui: Basil l’investigatopo, La Sirenetta, Aladdin, Hercules, Il pianeta del tesoro e La principessa e il ranocchio.

La voce della protagonista nel doppiaggio originale è quella della giovanissima Auliʻi Cravalho, al suo esordio come doppiatrice, mentre il doppiaggio in lingua italiana vede la partecipazione di Emanuela Ionica, doppiatrice di attrici di fama internazionale, quali: Zendaya, Bella Thorne, Joey King e Elle Fanning. Nel cast di doppiaggio statunitense troviamo anche: Dwayne Johnson, Temuera Morrison, Christopher Jackson, Nicole Scherzinger, Rachel House, Alan Tudyk e Jemaine Clement.

La trama del film Oceania: il diamante che genera la vita

Oceania racconta la storia della principessa Maori Vaiana, una giovane che trascorre le proprie giornate sulla splendida isola polinesiana di Motunui. In passato la dea madre Te Fiti possedeva nel suo Cuore (un piccolo diamante verde) il potere di creare la vita, e in molti lottavano per ottenerlo.

Un giorno un semidio di nome Maui riuscì a rubarlo con l’intento di donare questa gemma all’umanità, ma provocò solo una terribile oscurità e lo stesso semidio scomparve nel nulla. A distanza di mille anni Vaiana è una bambina allegra, coraggiosa e alla costante ricerca dell’avventura, che si trova a dover fronteggiare la lenta fine del mondo a causa della maledizione di Te Fiti.

Suo padre, il re dell’isola, impedisce a chiunque di allontanarsi, nonostante i pesci inizino ad essere sempre meno, per paura dei pericoli che si possono nascondere tra le acque. È solo grazie alla sua stramba nonna Tala, che la protagonista scopre qual è la missione per cui è stata prescelta: dovrà intraprendere un lungo e pericoloso viaggio per ritrovare Maui e obbligarlo a riconsegnare il Cuore della dea madre alla sua legittima proprietaria.