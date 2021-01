Oceano Rosso/ Su Rete 4 il film con John Wayne (oggi, 21 gennaio 2021)

Oceano Rosso andrà in onda oggi, 21 gennaio 2021, a partire dalle ore 16.40 su Rete 4. Si tratta di un film degli anni Cinquanta che raccoglie una pluralità di generi differenti (si tratta infatti di una pellicola d’avventura afferente anche al genere drammatico, diretta da uno straordinario William A. Wellman). Le musiche dell’intera pellicola sono curate da uno straordinario Roy Webb, celebre compositore americano insignito nel corso della sua carriera di molteplici Premi Nobel. Il cast vanta nomi quali John Wayne, celebre soprattutto per il genere western al quale sarà associato per sempre, Lauren Bacall, attrice e modella americana e Paul Fix. Quest’ultimo ha recitato in oltre cento pellicole cinematografiche raggiungendo il massimo successo nel panorama filmico internazionale. John Wayne invece ha raggiunto popolarità nel grande schermo per molteplici interpretazioni quali “Lo studente” (1926), che inaugurò proprio il suo debutto oppure “L’atleta innamorato” (1927), un film dove dramma e sport si intrecciano inesorabilmente. Tuttavia “Oceano rosso” rappresenta una delle sue migliori interpretazioni nel panorama filmico internazionale.

Oceano Rosso, la trama del film

Il film Oceano Rosso è ambientato nella Cina comunista e narra nello specifico la complessa storia di un villaggio povero, stremato e vessato dal regime sovietico, che deciderà di spostarsi verso Hong Kong muovendosi alla ricerca di speranza in un momento così difficile per sopravvivere. Inizierà d’ora in poi una lunga odissea in quanto un capitano di marina, che era stato fatto prigioniero in passato, incoraggerà la fuga del villaggio fornendo un concreto aiuto nell’esodo: guiderà un battello a vapore per mezzo dello stretto di Formosa. Non sarà una traversata facile: come tutte le fughe è ricca di ostacoli e colpi di scena. La piccola flotta dovrà infatti superare svariati pericoli provenienti dal mare (burrasche, mare in tempesta) e al contempo cercare di seminare l’esercito comunista che la insegue dando parecchio filo da torcere ai protagonisti. Il film è in grado di riflettere sui risvolti melodrammatici di un sistema politico totalitario e con toni epici e melodrammatici affronta questioni storiche delicate e sempre attuali. Con un finale imprevedibile, vi lascerà senza parole.



