Ochman, Polonia: chi è? Eurovision 2022/ “River”: il significato della canzone

Ochman rappresenterà all’Eurovision Song Contest 2022 la Polonia con il brano River. La prima partecipazione a Eurovision risale al 1994 senza aver conseguito fino ad ora nessuna vittoria. Il fiume a cui il titolo della canzone rimanda è una metafora sul potere che l’acqua possiede nel purificare, ripulire e dare vita a un nuovo inizio. Il testo potrebbe avere un significato molto più religioso (infatti, a un certo punto della canzone c’è un’invocazione esplicita al Creatore: “All that I‘ve done / Oh Lord, I‘m done”), ma questa interpretazione non è stata confermata dal cantante. Ochman si immerge simbolicamente nelle acque di un fiume per rinascere, rinnovarsi liberandosi degli aspetti che oscurano l’esistenza. Ochman ha dichiarato che sta pensando di creare una coreografia spettacolare per il palco di Eurovision.

Ochman, come è arrivato all’Eurovision Song Contest

Ochman ha guadagnato il diritto di rappresentare la Polonia all’Eurovision 2022 dopo aver vinto il Tu bije serce Europy! Wybieramy hity na Eurowizję 2022, un contest musicale organizzato dall’emittente polacca TVP. In un’intervista rilasciata a Eurovisionworld, Ochman ha dichiarato che fino a un anno fa non pensava di essere pronto per un’eventuale partecipazione a Eurovision, né da un punto di vista vocale né mentale. Adesso, però, che l’occasione è diventata reale, Ochman si dice onorato di rappresentare il proprio paese e si dichiara pronto a dare il meglio di sé.

Ochman, scopriamo il polacco che sbarca all’Eurovision 2022

Krystian Ochman è nato nel 1999 a Melrose, una cittadina statunitense situata vicino a Washington, e lo rivedremo stasera all’Eurovision 2022. È cresciuto in una famiglia di emigrati polacchi che si è trasferita negli Stati Uniti per sfuggire al regime comunista. Da bambino ha studiato pianoforte, tromba e canto. Quando la famiglia è ritornata in Polonia, Krystian era già un adolescente e ha cominciato a frequentare l’Accademia Musicale Karol Szymanowski a Katowice per studiare canto lirico.

Come si è fatto conoscere al pubblico

Ochman si è fatto conoscere al grande pubblico con la partecipazione e la vittoria all’undicesima edizione del programma televisivo The Voice of Poland sotto la guida del cantante Michał Szpak. Dal talent show arriva il primo contratto con la casa discografica Universal Music Polska e quindi l’uscita del suo primo singolo intitolato “Światłocienie” che gli è valso un disco d’oro. Il suo primo album, “Ochman”, è stato pubblicato nel novembre del 2021 e ha raggiunto molto velocemente la top 10 dei dischi più venduti in Polonia. La musica è un tratto distintivo di famiglia. Il padre è stato uno dei componenti del gruppo rock Róże Europy, mentre il nonno Wiesław è stato un tenore (Krystian racconta che è stato proprio lui a incoraggiarlo a iscriversi all’Accademia di Katowice).

Il video di River di Ochman all’Eurovision 2022













