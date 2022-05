Ochman Polonia, Eurovision 2022/ “River”, prosegue la sua scalata verso il successo?

In rappresentanza della Polonia a Eurovision 2022 c’è Krystian Ochman, noto semplicemente come Ochman, che sta vivendo un vero e proprio momento di grazia nonostante sia ancora giovanissimo (è un classe 1999). Il ragazzo ha dimostrato sin da bambino di avere le idee chiare e di voler fare il possibile affinché la musica potesse diventare per lui un lavoro e ci è riuscito appieno.

Mahmood e Blanco, Italia Eurovision 2022: chi sono/ Vincitori? Con "Brividi" per l'impresa

Pur di farcela, però, non ha trascurato alcun dettaglio e ne ha approfittato per perfezionarsi studiando all’Accademia di musica Karol Szymanowski. Il suo destino sembrava essere però scritto nel DNA: lui è infatti il nipote del tenore Wiesław Ochman, che ha ottenuto la popolarità anche al di fuori del suo Paese di origine. È grazie a lui che ha avuto modo di imparare a suonare tromba e pianoforte.

Vincitore Eurovision 2022 e classifica, chi è?/ Favorita l'Ucraina ma Mahmood e Blanco...

Ochman in gara per la Polonia a Eurovision 2022: lui punta al top

La carriera di Ochman è ancora breve, e non potrebbe essere altrimenti vista la sua età, ma le soddisfazioni che ha ottenuto sono già diverse. I ragazzo ha infatti ottenuto la popolarità grazie a “The Voice of Poland“, momento a cui ha fatto seguito la pubblicazione del suo primo singolo, dal titolo “Światłocienie”. Il ritmo era certamente la caratteristica distintiva del brano ed è proprio questo quello che ha conquistato gli utenti del web: solo 300 mila download su Spotify nella prima settimana.

EUROVISION 2022, FINALE/ Diretta e vincitore: Blanco pronto "Grande emozione"

La sua perfomance in semifinale è stata davvero apprezzata e accolta dagli applausi.Forse non sarà il brano che riuscirà a raccogliere l’eredità dei Maneskin, ma il successo sembra essere assicurato.

Il video di “River” di Ochman, Eurovision 2022













© RIPRODUZIONE RISERVATA