Ochoa sparisce dopo un caffè e fa saltare il suo trasferimento al Burgos

Dopo la fine del calciomercato estivo squadre e calciatori iniziano a far trapelare retroscena su come si sono svolte trattative e affari andati a buon fine o quelli per cui non si è riusciti a trovare un accordo entro il primo di settembre e che prima della sessione invernale di riparazione non potranno essere intavolati nuovamente. La storia più assurda di quest’anno è sicuramente quella che ha raccontato il Burgos, club spagnolo di Segunda Division, dove il portiere Guillermo ‘Memo’ Ochoa sparisce dopo un caffè senza dire niente per far saltare il suo trasferimento e cercare una squadra di maggiore livello.

Il portiere messicano infatti è tra gli svincolati di lusso dopo un anno con fortune alterne in Portogallo con la maglia dell’Avis ma nonostante i quarant’anni non ha intenzione di dire addio alla vita da calciatore e vuole trovare un nuovo club dove può mettersi in mostra per guadagnare la convocazione ai Mondiali di quest’estate che si giocheranno anche in Messico. L’obiettivo dell’ex giocatore della Salernitana è quello di essere uno dei giocatori più vecchi della storia della massima competizione FIFA, dove lui ha sempre brillato con prestazioni eccellenti contro le migliori squadre di tutto il mondo.

Ochoa sparisce dopo un caffè e le altre storie simili del calciomercato

Ochoa sparisce dopo un caffè dopo aver ricevuto l’ok a tutte le sue richieste, economiche e sul numero di partite, quelle del suo procuratore e anche aver svolto e passato le visite mediche, mancava quindi solo la firma sul contratto da parte del giocatore messicano che alla fine si è tirato indietro rendendosi poi anche irraggiungibile per via telefonica. I motivi non sono certi, qualcuno parla di alcune condizioni di contratto che il portiere quarantenne non gradiva mentre altri sostengono che il motivo sia il livello della squadra che non gli avrebbe permesso di essere convocato in nazionale.

La storia più assurda del mercato di quest’anno viene subito collegata dagli appassionati a quelle di sessioni passate come quella di Berbatov e del suo passaggio dal Manchester United alla Serie A che alla fine non si è verificato visto che l’attaccante bulgaro decise di raggiungere un suo vecchio allenatore al Fulham. In tempi più recenti poi i colpi non chiusi dall’Inter di Samardzic per cui era già stato tutto fatto ma un’incomprensione su chi fosse l’agente del calciatore lo costrinse a rimanere a Udine o ancora l’affare tra Guarin e Vucinic che però in quella occasione fu bloccato dalle proteste dei tifosi.