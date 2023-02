O’Connell, vescovo ausiliare Los Angeles ucciso/ Chi è: “per i poveri contro le gang”

IL VESCOVO AUSILIARE DI LOS ANGELES È STATO UCCISO IN CASA: “COLPI DI ARMA DA FUOCO”

La Chiesa americana e la comunità di Los Angeles è sotto choc per quanto avvenuto nelle scorse ore nei pressi di Hacienda Heights: il vescovo ausiliare di LA, David O’Connell, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco presso casa sua, trovato poi ore dopo con ferite purtroppo irreversibili. La notizia è stata data domenica dall’agenzia di stampa Catholic News Agency: la sparatoria nel quartiere di Hacienda Heights, nella contea di Los Angeles, è avvenuta secondo le prime testimonianze rese dallo sceriffo attorno all’una di notte proprio all’interno della casa del vescovo O’Connell.

Santa Giacinta Marto/ Oggi, 20 febbraio si celebra la Beata amatissima a Fatima

Secondo alcuni media Usa, il prelato cattolico molto noto a Los Angeles per la sua pluridecennale lotta alla criminalità e al mondo delle gang sarebbe stato coinvolto in una sparatoria ma al momento ancora non vi sono conferme effettive di ciò. «Sono molto triste questo pomeriggio nel riferire che il nostro amato vescovo ausiliare David O’Connell è morto inaspettatamente», ha dichiarato l’arcivescovo di LA José Gomez, «E’ uno choc e non ho parole per esprimere la mia tristezza». Originario irlandese, 69 anni, si indaga ora per omicidio nei confronti dell’amato vescovo O’Connell. Il dipartimento dello sceriffo su Facebook ha voluto rendere omaggio al prelato riferendosi alla comunità del Sud di Los Angeles: «Possiamo solo immaginare quanto stia soffrendo la comunità a causa di questo omicidio insensato. Il vescovo O’Connell è stato una luce e una guida per così tanti e la sua eredità continuerà a vivere attraverso la comunità che ha contribuito a costruire. Non siete soli nel vostro dolore».

GUARESCHI/ Se don Camillo unisce (a modo suo) Francesco e Ratzinger

CHI ERA DAVID O’CONNELL, VESCOVO DI LOS ANGELES UCCISO DOPO UNA VITA DI LOTTA ALLE GANG IN DIFESA DEGLI ULTIMI

Mentre si cerca di capire se l’omicidio del vescovo O’Connell sia stato premeditato o se si sia semplicemente trovato in mezzo ad una drammatica sparatoria, la comunità cattolica di Los Angeles piange un suo grande testimone, da anni impegnato nella difesa degli ultimi, la protezione dei poveri e la condanna senza se e senza ma delle violenze delle gang. Nominato vescovo ausiliare nel 2015 da Papa Francesco, era considerato un uomo di pace che aveva «aveva una passione per servire i bisognosi mentre cercava di migliorare la nostra comunità», scrive ancora lo sceriffo Robert Luna sui social promettendo di trovare al più presto i responsabili della mattanza.

OMELIE LAICHE/ Non dobbiamo fare l’impossibile, ma seguire Chi ne è la sorgente

Come riporta l’AgensSir la presenza del vescovo ausiliare in quelle zone era stata fondamentale per ricostruire faticosamente il rapporto tra cittadini e autorità dopo le violenze della polizia nel 1992 (quando una giuria aveva assolto quattro agenti bianchi di Los Angeles per il pestaggio dell’afroamericano Rodney King). Non solo, la pacatezza e mitezza del vescovo O’Connell aveva permesso che chi aveva saccheggiato i negozi per protesta potesse poi restituire la merce rubata. «Continuiamo a pregare per il vescovo Dave e la sua famiglia. E preghiamo per i funzionari delle forze dell’ordine mentre continuano le loro indagini su questo terribile crimine. Chiediamo alla nostra Beata Madre Maria di intercedere e di essere madre per tutti noi in questo momento di tristezza e dolore», ricorda ancora l’arcivescovo Gomez. Il prelato ha chiesto quindi preghiere per l’anima del vescovo O’Connell, che ha affidato alla Vergine di Guadalupe, e per la sua famiglia in Irlanda: diversi fedeli nelle scorse ore si sono riuniti davanti al luogo del decesso per accendere candele e recitare il Rosario.











© RIPRODUZIONE RISERVATA