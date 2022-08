Oculus Il riflesso del male/ Su Italia 1 il film con Karen Gillan

Oculus Il riflesso del male, film di Italia 1 diretto da Mike Flanagan

Oculus Il riflesso del male va in onda oggi, lunedì 8 agosto, dalle ore 23,45 su Italia 1. Si tratta di una pellicola di genere horror del 2013, per la regia di Mike Flanagan. Nel cast compaiono Karen Gillan nella parte di Kaylie Russell, Brenton Thwaites in quella di Tim Russell, Katee Sackhoff nel ruolo di Marie Russell, Rory Cochrane nella parte di Alan Russell. Completano il cast Miguel Sandoval nel ruolo del Dott. Shawn Graham e James Lafferty in quello di Michael Dumont.

Per gli appassionati vedere d’estate Oculus Il riflesso del male, un film dell’orrore a quest’ora è sicuramente un tuffo nel passato soprattutto per quelli che a cavallo tra gli anni novanta e l’inizio del nuovo millennio aspettavano svegli fino a tardi la “notte horror” di Italia 1.

Oculus Il riflesso del male, la trama del film

Leggiamo la trama di Oculus Il riflesso del male. È il 2002 e Alan Russell, un ingegnere informatico, si trasferisce in una nuova casa insieme alla moglie Marie e ai figli Kaylie e Tim. Per arredare il suo studio, Alan acquista uno specchio ma non sa che si tratta di un oggetto paranormale, in grado di trasportare le persone in un’altra realtà e spingerli a fare cose che non vogliono. Infatti poco dopo Alan inizia a fare cose strane, si chiude sempre più in se stesso, tanto che la moglie crede che abbia un amante.

Quando si introduce di nascosto nello studio per riuscire a trovare le prove del tradimento, viene ammaliata anche lei dallo specchio tanto che il marito è costretto a chiuderla in una stanza e a isolare la famiglia sempre di più dalla comunità locale. Quando i ragazzini si rendono conto di ciò che sta accadendo, provano a chiedere aiuto ma purtroppo nessuno sembra credergli. Una notte, Alan libera Marie e insieme, posseduti dallo spirito dello specchio, tentano di uccidere i ragazzi. Per fortuna entrambi i genitori, in un barlume di lucidità, si suicidano prima di uccidere i figli ma quando arriva finalmente la polizia si convince che sia stato Tim a eliminare i genitori e così lo portano in un istituto psichiatrico.

Dopo 11 anni, Tim è finalmente libero mentre Kaylie ha trascorso tutto questo tempo facendo ricerche sullo specchio, per dimostrare l’innocenza del fratello e la malvagità dello specchio. In questi anni di riabilitazione, però, Tim si è convinto di essere stato lui l’assassino dei genitori e non crede alla storia dello specchio, così non se la sente di aiutare la sorella a dimostrare la verità. Quando, però, la ragazza decide di fare un esperimento da sola, Tim corre in suo aiuto per paura che possa farsi del male.

Mentre Kaylie tenta di evocare lo specchio, in casa succedono strane cose e i due ragazzi rivedono il fantasma che avevano già visto da piccoli. Lo specchio fa vedere a Kaylie la madre che sta tentando di ucciderla e per difendersi la pugnala al collo, salvo poi rendersi conto di aver ucciso il fidanzato Michael che era corso in suo aiuto. Ne seguono momenti di grande concitazione, durante i quali i due ragazzi hanno una serie di allucinazioni che portano a vedere cose non vere. A causa di una di queste, Tim uccide accidentalmente la sorella. Arriva la polizia che arresta il ragazzo e a questo punto le immagini si sovrappongono a quelle che si erano svolte 11 anni prima.

