ODETTE GIUFFRIDA, POLEMICHE SULL’ELIMINAZIONE: GRANDE DELUSIONE

Odette Giuffrida, doppia beffa arbitrale alle Olimpiadi Parigi 2024. Ciò che è successo ai Giochi Olimpici ha del clamoroso: la nostra azzurra è arrivata quarta non vincendo nessuna medaglia senza aver mai perso un incontro.

Odette infatti è stata squalificata entrambe le volte, sia in semifinale sia nella finale per il bronzo, un evento più unico che raro soprattutto a questi livelli. Non mancano le polemiche complici alcune scelte arbitrali molto dubbie.

ODETTE GIUFFRIDA, POLEMICHE SULL’ELIMINAZIONE: COS’È SUCCESSO

Odette Giuffrida, doppia beffa arbitrale alle Olimpiadi Parigi 2024. Ma cos’è successo nel dettaglio? In semifinale il sogno della medaglia d’oro si è spento contro Distria Krasnqiki, anche se la kosovara non ha realizzato nemmeno un punto.

Questo è dovuto alla terza sanzione che è costata cara alla romana che dopo due gialli per falso attacco, Giuffrida ha ricevuto la terza sanzione per aver evitato la presa. Il giallo è stato assegnato anche a Krasnqiki, ma essendo il terzo per Odette questo è costato la partita.

Per la finale fate copia incolla, altro doppio giallo e infine espulsione decisiva con la terza sanzione. Per Odette zero punti subiti “sul campo” e sei penalità. La grande domanda, che si ripetiamo ormai è da tempo, è sempre la stessa: ha senso dare tutta questa responsabilità a giudici e arbitri in queste discipline olimpiche?

Come prevedibile, le decisioni sono state aspramente criticate sui social con commenti al veleno: “La decisione è senza senso”, “È palesemente l’avversaria a scappare dalle prese della nostra” e poi ancora “Oserei dire una mezza rapina”.