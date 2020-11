Odette Giuffrida medaglia d’oro agli Europei judo 2020/ Primo titolo per l’azzurra

Odette Giuffrida ha vinto la medaglia d’oro nella categoria -52 kg agli Europei di judo 2020 in corso a Praga. Una pagina di storia del judo femminile italiano nella capitale della Repubblica Ceca, dal momento che un oro europeo ci mancava da ben 12 anni, quando Ylenia Scapin, attuale allenatrice della Nazionale, si impose nella categoria -70 kg. Odette Giuffrida come Scapin ha già scritto altre imprese da ricordare, su tutte l’argento olimpico a Rio 2016, oggi ecco l’oro agli Europei di judo che per Giuffrida sfata una sorta di tabù dopo ben tre quinti posti. Finalmente dunque Odette Giuffrida sale sul podio anche in una rassegna continentale e lo fa nel migliore dei modi, conquistando la medaglia d’oro e il titolo di campionessa d’Europa grazie al successo in finale contro la rumena Andreea Chitu, tre volte a medaglia ai Mondiali e oggi numero 19 del ranking, che è tornata protagonista ai massimi livelli e aveva eliminato ai quarti la grande favorita di giornata, Natalia Kuziutina. La sfida tra Giuffrida e Chitu ha visto l’azzurra subito padrona della situazione: uno shido dopo 1’58”, infine a 1’23” dalla conclusione il wazari decisivo per la vittoria della romana, che da quel momento in poi ha amministrato il vantaggio, non concedendo all’avversaria alcuna opportunità.

ODETTE GIUFFRIDA MEDAGLIA D’ORO AGLI EUROPEI JUDO 2020: IL CAMMINO NEL TORNEO

Odette Giuffrida però ha conquistato la vittoria e con essa la medaglia d’oro agli Europei di judo 2020. Anno difficile per chiunque, basterebbe ad esempio dire che Giuffrida non combatteva dal Grand Slam di Parigi dello scorso mese di febbraio, nel quale Odette giunse seconda. Nel frattempo possiamo ben dire che sia cambiato il mondo, compreso il rinvio di un anno delle Olimpiadi che ha stravolto completamente la preparazione in uno sport come il judo, per il quale la ribalta olimpica è fondamentale. Odette Giuffrida aveva sconfitto in semifinale la spagnola Estrella Lopez Sheriff, rivelazione del tabellone odierno, messa tuttavia al tappeto da Giuffrida con una micidiale proiezione che ha garantito all’azzurra l’ippon e la vittoria anticipata a 1’41” dal termine della contesa. In precedenza, Odette Giuffrida aveva superato con un rapido ippon la polacca Karolina Pienkowska, mentre è risultata più sofferta la vittoria ai quarti di finale sulla svizzera Fabienne Kocher, superata con un wazari dopo ben 2’30” di golden score. Sul terzo gradino del podio la belga Charline Van Snick e la spagnola Estrella Lopez Sheriff, che nelle due ‘finaline’ hanno sconfitto rispettivamente l’altra iberica Ana Perez Box e la russa Natalia Kuziutina.



