Odio l’estate/ Su Canale 5 il film di e con Aldo, Giovanni e Giacomo

Odio l’estate, film di Canale 5 diretto da Massimo Venier

Odio l’estate è una commedia del 2020 che va in onda oggi, 26 gennaio, a partire dalle 21,30 su Canale 5. La regia è affidata a Massimo Venier, che aveva già diretto il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo in altri film: Tre uomini e una gamba, Così è la vita, Chiedimi se sono felice, Tu la conosci Claudia e La leggenda di Al, John e Jack. Gli altri interpreti sono: Carlotta Natoli, Lucia Mascino, Michele Placido Maria di Biase e Roberto Citran. Le musiche sono affidate al cantautore Brunori Sas e sono presenti, inoltre, alcuni brani di Massimo Ranieri.

Il film Odio l’estate è stato girato tra la Puglia, la Toscana e la Lombardia ed è stato distribuito un mese prima della pandemia di Covid, pertanto è risultato uno dei maggiori incassi del 2020. La pellicola Odio l’estate è stata candidata ai Nastri d’Argento come migliore colonna sonora, migliore commedia e migliore attrice. Prima del film il trio comico aveva intrapreso strade diverse: Giovanni ha scritto un libro, Giacomo si è dedicato al teatro e Aldo ha recitato da solo nel film Scappo di casa. Nel film compare in un cameo anche Massimo Ranieri, nel ruolo di se stesso.

Odio l’estate, la trama del film

La narrazione di Odio l’estate si incentra su tre uomini, che pur non conoscendosi, si ritrovano a trascorrere le vacanze estive con le proprie famiglie nello stesso luogo e nella stessa casa. I tre uomini sono molto diversi tra loro: Giacomo è un medico molto stimato che ha difficoltà ad instaurare un rapporto con il figlio piccolo, Aldo non ha un lavoro fisso, ha una passione smisurata per Massimo Ranieri, ha un cane di nome Brian e una moglie che passa il suo tempo ad urlare.

Giovanni, invece, è una persona molto meticolosa e precisa che gestisce un’impresa e ha una moglie e una figlia. Iniziare una convivenza con queste premesse è davvero complicato, infatti le tre famiglie si scontrano in parecchie occasioni.

Ci sono i modi di fare, i caratteri e le abitudini diverse, ma ciò non impedirà a due figli di instaurare un tenero legame tra loro. Inoltre, le tre compagne non riescono a trovare un punto in comune e a gestire la loro vacanza in serenità, ma poi, si ritrovano a ballare in una calda sera d’estate, insieme. Aldo, Giacomo e Giovanni, invece, decidono di mettere da parte le loro divergenze e partire insieme per cercare il figlio di uno di loro che è scappato. Le tre famiglie, dopo un inizio burrascoso, si ritrovano a condividere gioie e dolori e a festeggiare insieme la fine dell’estate.

