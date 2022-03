Odio l’estate/ Su Canale 5 il nuovo film con Aldo, Giovanni e Giacomo

Odio l’estate, film di canale 5 diretto da Massimo Venier

Odio l’estate va in onda oggi, venerdì 25 marzo, su Canale 5 dalle ore 21:20. La regia è dell’italiano Massimo Venier, alla sesta collaborazione cinematografica con il trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo. Accompagnato da una splendida colonna sonora del maestro Brunori Sas, Venier con “Odio l’estate” torna a raccontare la quotidianità delle famiglie italiane – con tutte le difficoltà e contraddizioni – attraverso una commedia corale dal gusto dolce-amaro ricca di personaggi ben costruiti e interpreti di altissimo livello: il trio Aldo, Giovanni e Giacomo, Lucia Mascino, Carlotta Natoli e Maria Di Biase solo per citarne alcuni.

A supporto del già brillante cast di “Odio l’estate”, anche un cameo di Massimo Rainieri nel ruolo di sé stesso e una piccola ma decisiva partecipazione di Michele Placido.

Odio l’estate, la trama del film: tre coppie milanesi e le loro vacanze

Soffermiamoci sulla trama di Odio l’estate. Aldo e Carmen (Baglio e Di Biase), Giovanni e Paola (Storti e Natoli) e Giacomo e Barbara (Poretti e Mascino) sono tre coppie milanesi alle prese con una frenetica quotidianità fatta di figli, cani, lavori precari o di grande responsabilità; in procinto di partire per le vacanze estive, ogni famiglia mostra le sue caratteristiche e criticità: l’amore incondizionato di Carmen per Aldo che la spinge a perdonargli ogni mancanza o sbadataggine, l’eccessiva pignoleria di Giovanni che sfinisce la moglie e la figlia e i non detti tra Giacomo e Barbara, che cercano di far funzionare una famiglia allargata il cui fulcro è Ludovico, figlio di Barbara nato da una precedente relazione. A causa di un errore dell’agenzia immobiliare a cui si erano affidate per la prenotazione, una volta giunte faticosamente in Puglia, le tre famiglie scoprono di avere prenotato la stessa casa per lo stesso periodo. A nulla valgono le proteste all’agenzia e il colloquio con il Maresciallo di zona (Placido): l’unica soluzione possibile è condividere la casa per il periodo delle ferie.

È in questo modo che nel film “Odio l’estate” tre famiglie così diverse tra loro si trovano a condividere ogni momento della propria quotidianità con dei perfetti estranei e a poco a poco cominciano a emergere le criticità che ogni nucleo familiare tentava di serbare nella sfera privata: il figlio di Aldo e Carmen, ragazzo allo sbando, si è macchiato di un furto, Giacomo ha involontariamente causato una menomazione a un suo paziente durante un intervento odontoiatrico di routine e Giovanni ha venduto l’attività di famiglia senza farne parola con nessuno, tantomeno con sua moglie e sua figlia. Le tre donne, al contempo, patiscono le mancanze dei mariti: Carmen è convinta che le mille attenzioni del marito nei suoi confronti siano una strategia per coprire delle relazioni extra-coniugali, Paola è sfinita dalla rigidità del marito Giovanni e dalla sua incapacità a lasciarsi andare, mentre Barbara è costantemente tesa e nervosa per via del rapporto – a suo parere non confidenziale – tra suo figlio e il suo nuovo marito.

Se tra le donne si instaura subito un clima di complicità e comprensione reciproca, gli uomini sembrano inizialmente reticenti a stringere un legame, per via delle loro differenze e dei pregiudizi che ognuno nutre verso l’altro. Sarà la fuga del giovane Ludovico a seguito di un litigio con Giacomo a fare in modo che i tre si avvicinino iniziando a confrontarsi in merito alle loro vite e alle loro famiglie. Dopo l’ennesima chiamata al Maresciallo, i tre riescono a rintracciare il ragazzo, che si era rifugiato a Follonica, ospite della sua amica di penna danese e di suo padre. Sulla strada del ritorno, Aldo ha un malore e viene portato in ospedale dove emerge un triste segreto: l’uomo, infatti, si trova allo stadio terminale di una terribile malattia e non gli resta molto da vivere, ma aveva tenuto nascosta la sua condizione anche alla famiglia per passare il poco tempo rimastogli all’insegna della spensieratezza e dell’allegria. Alla fine del film “Odio l’estate”, le tre famiglie, ormai legate indissolubilmente da quell’incredibile estate, si ritrovano per un’ultima volta in spiaggia per ammirare i fuochi d’artificio della festa che celebra la fine dell’estate.

Il video del trailer "Odio l'estate"













