Odogu al Milan, l’ultimo colpo di Tare

Il Milan non riuscirà ad arrivare al suo obiettivo numero uno per la difesa visto che il Liverpool non apre alla cessione di Joe Gomez fino a che non si sbloccherà la trattativa per Guehi e visto che il giocatore non è convinto al 100% per la non partecipazione alle coppe europee da parte dei rossoneri.

Tare e Furlani hanno però voluto trovare un modo per soddisfare le necessità di Massimiliano Allegri e hanno quindi chiuso velocemente una trattativa per portare David Odogu al Milan dalla prima squadra del Wolfsburg a cui è stato aggregato quest’anno.

Il giocatore infatti è un classe 2006 e il suo trasferimento sarà intorno ai 7 milioni, circa la metà rispetto a quelli che sarebbero stati spesi per l’acquisto di Gomez, questa soluzione quindi fa felice Furlani e la società che può continuare con la sua linea di acquisti di giocatori giovani con ingaggi bassi e che in futuro possono essere venduti a cifre maggiori, il cosiddetto player trading.

Chi rimarrà meno contento è Allegri che non riceve un giocatore pronto per essere schierato nel suo reparto arretrato così da colmare i vuoti difensivi lasciati dagli attuali titolari.

Odogu al Milan, più spazio per De Winter

Con l’arrivo di Odogu al Milan un importante ruolo verrà sicuramente preso da Koni De Winter, unico altro acquisto portato a termine tra i difensori centrali ma che in queste prime due partite non è ancora stato utilizzato da Allegri, forse memore del difficile rapporto che c’era tra i due negli anni alla Juventus quando il tecnico lo schierava come terzino.

L’operazione per l’acquisto del ragazzo tedesco però rimane un grosso punto interrogativo visto che le sue caratteristiche sono molto simili a quelle del difensore belga ex Genoa ovvero l’altezza, la rapidità e la duttilità tattica.

La linea della società però sembra ancora più evidente nonostante l’acquisto di Modric possa far sembrare non sia così, la proprietà americana ha deciso di puntare su ragazzi giovani ed è proprio per questo che nella lista degli acquisti rossoneri si possono leggere i nomi di Ricci, Jashari, Athekame e lo stesso De Winter, tutti giocatori sotto i venticinque anni, così come lo stesso Odogu.

La scelta del giocatore poi, così come quella del terzino svizzero, sembra proprio uno dei classici colpi del direttore sportivo albanese che potrebbe rivelarsi un nuovo Milinkovic-Savic o un nuovo Morrison.