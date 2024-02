Odysseus è il primo lander privato ad essere approdato sulla Luna/ USA tornano sul satellite dopo 52 anni

Ora è ufficiale, il primo lander privato della storia è sbarcato sulla Luna. Si tratta di Odysseus, come riferisce SkyTg24.it, dell’azienda texana Intuitive Machine. Dopo 52 anni dalla missione Apollo gli Stati Uniti tornano quindi sul nostro satellite. Il lander è stato lanciato il 15 febbraio scorso per poi entrare nell’orbita lunare mercoledì 21 febbraio dopo aver percorso circa un milione di chilometri. A quel punto sono iniziate le manovre di allunaggio che sono state portate a termine come previsto, anche se c’è stato qualche intoppo vista la mancanza del segnale.

Dopo una serie di tentativi alla fine si è ristabilito il contatto: “Possiamo confermare senza dubbio che il nostro veicolo è sulla superficie della Luna e che stiamo trasmettendo”, le parole di Tim Crain, direttore di volo. Sulla propria pagina ufficiale X Intuite Machine ha quindi scritto: “Odysseus ha una nuova casa”, dopo che lo stesso lander è approdato sulla luna, nei pressi del cratere Malapaert A, circa 300 chilometri dal polo sud lunare. Si tratta di un cratere con un diametro di 69 chilometri che si trova vicino al massiccio di Malapert, uno dei 13 siti che vengono presi in considerazione per la missione Artemis III della Nasa. Come per Peregrine di Astrobotic, anche Odysseus, scrive SkyTg24 è finanziato in parte dal programma che la Nasa, l’agenzia spaziale degli Stati Uniti, ha varato nel 2018, il Commercial Lunar Payload Services destinato ai voli commerciali.

ODYSSEUS È IL PRIMO LANDER PRIVATO AD ESSERE APPRODATO SULLA LUNA: L’OBIETTIVO DELLO SBARCO

Obiettivo dello sbarco, raccogliere dati utili in vista delle future missioni del programma Artemis, quello che riporterà gli astronauti nuovamente sulla luna dopo decenni. Negli ultimi anni si erano verificati diversi tentativi di allunaggio con vari lander come quello del sopracitato Peregrine, ma anche di Hakuto-R M1 della giapponese Ispace e di Beresheet degli israeliani di SpaceIL Fino ad oggi solo 5 Paesi sono riusciti a far atterrare i propri lander sul satellite: Stati Uniti, Russia, Cina, India e Giappone.

Your order was delivered… to the Moon! 📦@Int_Machines' uncrewed lunar lander landed at 6:23pm ET (2323 UTC), bringing NASA science to the Moon's surface. These instruments will prepare us for future human exploration of the Moon under #Artemis. pic.twitter.com/sS0poiWxrU — NASA (@NASA) February 22, 2024













