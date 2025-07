Chi sono gli Ofenbach, il duo francese fondato da César de Rummel e Dorian Lauduique. Gli esordi nel 2014 da giovanissimi

Fondato nel 2014 a Parigi, il duo musicale degli Ofenbach ha ottenuto fin dagli esordi un grande successo. Era infatti il 2016 quando i due pubblicarono il singolo “Be mine” che ottenne uno straordinario risultato, raggiungendo la vetta delle classifiche in Russia e in Polonia.

I due, entrambi classe 1994, a vent’anni hanno deciso di creare il duo: già in precedenza, dopo essersi conosciuti sui banchi di scuola, gli Ofenbach hanno iniziato a comporre musica rock, ispirati da grandi band come ad esempio i Rolling Stones e i Led Zeppelin. Per il loro disco d’esordio, che al momento resta inoltre anche l’unico, bisognerà attendere il 2019: si trattava di un EP, mentre nel 2022 è stato divulgato il primo album in studio.

Fondato sui banchi del liceo dagli allora giovanissimi César de Rummel e Dorian Lauduique, il duo degli Ofenbach ha conosciuto dunque enorme popolarità dopo la pubblicazione nel 2016 del singolo “Be mine”. Una canzone, quella, che ha fatto esplodere la loro carriera, seguita poi da altri brani allo stesso modo di gran successo come Katchi e Wasted Love.

A Billborad, gli Ofenbach hanno raccontato come è nato il loro duo: “Quando abbiamo iniziato eravamo proprio una band rock, ma quando abbiamo finito scuola il nostro batterista, il bassista e il chitarrista sono andati via per fare altro. Così siamo rimasti noi due” hanno raccontato i due francesi, molto legati anche all’Italia, dove sono diventati molto conosciuti e amati, ovviamente grazie al loro primo brano di grande successo, “Be mine”.

Chi sono gli Ofenbach: a Sanremo nel 2025

Proprio nel 2025 i due sono stati ospiti di Sanremo e sul palco dell’Ariston, insieme a Sarah Toscano nella serata delle cover, hanno raccontato di amare particolarmente l’Italia dove hanno avuto un successo importante.

Tanti, in più di dieci anni di carriera, i grandi successi degli Ofenbach, come suonare al Parco dei Principi, lo stadio del PSG, in occasione delle Olimpiadi e Paralimpiadi francesi.