Ofenbach, chi sono?/ Dj francesi autori di “Be Mine”: ispirati dai Rolling Stones e…

CHI SONO OFENBACH?

Ofenbach è il nome d’arte che si sono dati due dj francesi, Dorian Lauduique e César De Rummel, divenuti famosi a livello internazionale e apprezzatissimi dal pubblico più giovane. Sei anni fa fecero irruzione sulla scena mondiale grazie al loro singolo di successo “Be Mine”, che rappresentò lo step iniziale di un percorso che li ha condotti, nel tempo, ad agguantare un disco di platino dietro l’altro e a guadagnare popolarità in tutto il pianeta, giungendo a esibirsi negli Stati Uniti d’America, in Inghilterra, all’edizione invernale di Tomorrowland e in tanti altri palcoscenici di prestigio.

Michele Bravi è fidanzato? "Sono fluido"/ "L'incidente? Le canzoni nate dopo grazie a…"

Dorian e César, alias “gli Ofenbach”, sono sostanzialmente cresciuti insieme sin dai tempi della scuola, accomunati da un grande amore, quasi una forma di devozione nei confronti della musica, con particolare riferimento al rock. A tredici anni hanno iniziato a scrivere canzoni, ispirandosi ai loro idoli di riferimento, come i Rolling Stones, i Led Zeppelin e i Supertramp. A un certo punto, virarono con decisione verso la musica elettronica, arrivando a incidere nel 2016 “Be Mine” per una delle etichette discografiche più celebri e rinomate dell’intero orbe terracqueo (Warner, ndr).

Noemi allo stadio con Carl Brave a tifare Roma/ "E a chi ci vuole male una Makumba! Daje Roma, daje!"

OFENBACH: DUETTI FAMOSI E IL RETROSCENA SULLA FINALE DI EUROPA LEAGUE

Gli Ofenbach, il cui nome deriva da una storpiatura del nome del compositore Jacques Offenbach, dopo “Be Mine” hanno registrato altri brani famosi, come “Katchi” (feat. Nick Waterhouse), “Party” (vs. Lack of Afro feat. Wax e Herbal T), “Paradise” (feat. Benjamin Ingrosso), “Rock It”, “Insane”, “Head Shoulders Knees & Toes” (con i Quarterhead feat. Norma Jean Martine), “Wasted Love” (feat. Lagique) e “Hurricane” (feat. Ella Henderson).

Leo Gassman/ "Figlio e nipote d'arte? Più che un peso, è un piacere"

Non solo: gli Ofenbach hanno realizzato i remix di Head & Heart (brano originale di Joel Corry & MNEK), “All we got” (Robin Schulz feat. KIDDO), “Physical” (Dua Lipa), “Starstruck” (Years & Years), “Shivers” (Ed Sheeran). Curiosità a margine: oltre a essere decisamente seguiti sui social media, con particolare riferimento a Instagram, gli Ofenbach hanno suonato il 16 maggio 2018 allo stadio Parc Olympique Lyonnais prima della finale di Europa League tra Olympique de Marseille e Atlético Madrid.











© RIPRODUZIONE RISERVATA