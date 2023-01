Offerta licenza Windows 10/ Sconti fino al 35% rispetto al listino ufficiale

Agli inizi di gennaio 2023, troviamo subito in offerta la licenza di Windows 10, che sembrerebbe appagare molti gli utilizzatori di questo sistema operativo. Siamo quasi tutti al corrente, che salvo promozioni, l’OS di Microsoft generalmente ha dei costi molto elevati, quindi perché non approfittarne?

A proporre lo sconto di ben il 91% rispetto al listino di origine, è l’e-commerce VIPkeysale.com. La promozione però, non vale esclusivamente per la licenza di Windows, ma anche sul pacchetto Office. A farle presente è il noto sito di tecnologia online, Tom’s Hardware Italia.

I TREND DEL TURISMO/ Cresce l'ecommerce e aumenta l'holiday working

Offerta licenza Windows 10: codici sconto da sfruttare

L’offerta sulla licenza Windows 10 e sul pacchetto Office, non è unica. Infatti, per usufruirne è possibile inserire alcuni codici sconto su VIPkeysale.com, e poter ottenere la promozione desiderata. Di seguito, un elenco di sconti in base al pacchetto che si desidera:

Cina, creato robot mutaforma/ Video, "passa da stato solido a liquido"

Microsoft Windows 10 Pro OEM KEY | €12,71 (codice sconto 35%: TOM35); Microsoft Windows 10 Home KEY | €11,08 (codice sconto 35%: TOM35); Microsoft Windows 11 Pro OEM KEY | €17,78 (codice sconto 35%: TOM35); Office 2016 Professional Plus CD Key | €21,16 (codice sconto 35%: TOM35); Office 2019 Professional Plus CD Key | €36,95 (codice sconto 35%: TOM35); Office 2021 Professional Plus CD Key | €43,73 (codice sconto 35%: TOM35); Office 2016 Professional Plus CD Key+Windows 10 Pro OEM | €30,94 (codice sconto 35%: TOM35); Office 2019 Professional Plus CD Key+Windows 10 Pro OEM | €45,43 (codice sconto 35%: TOM35).

Le promozioni in corso attualmente, consentono di risparmiare fino al 35%, sia per i nuovi utenti ma anche per coloro che sono già iscritti su VIPkeysale. In ogni caso, per inserire il codice sarà necessario accedere all’account (indipendentemente che sia stato appena creato o già presente nel database).

Carri armati Abrams/ Cosa sono e perché fanno paura per la Guerra?

Dopo aver effettuato il log–in con successo, è sufficiente aprire la pagina relativa al prodotto di proprio interesse, e poi aggiungerlo al carrello (pulsante “Acquista Ora“, e prima di dar conferma dell’ordine, va inserito il codice TOM35 nella casella in cui è presente la voce “Codice promozionale“. Infine, basterà premere “Applicare” e lo sconto sarà applicato immediatamente.

Adesso, è possibile attivare la licenza acquistata in offerta con Windows 10.











© RIPRODUZIONE RISERVATA