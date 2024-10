Sono scattate le offerte Amazon Prime. A partire da oggi, 8 ottobre 2024, 48 ore di grandi sconti su migliaia di prodotti, ovviamente acquistabili solo ed esclusivamente sul sito di e-commerce più famoso al mondo. Per poter usufruire delle offerte Amazon Prime e quindi poter acquistare prodotti in saldo, non dovrete fare altro che essere un cliente Prime.

In cambio di 49,90 euro all’anno, potrete usufruire di una serie di servizi, come ad esempio le consegne rapide e senza pagamento, la possibilità di acquistare su Amazon Fresh, ma anche Prime Video, il servizio streaming video di Amazon. Tra l’altro l’abbonamento a Prime è gratuito per i primi 30 giorni di conseguenza potreste decidere di abbonarvi proprio per sfruttare le offerte Amazon Prime di queste ore, per poi disdire il servizio.

OFFERTE AMAZON PRIME: SCONTI SU AIRPODS PRO 2 E NON SOLO

Ma vediamo alcune delle offerte più interessanti, concentrandoci sui prodotti Apple, senza dubbio fra i più ambiti quando ci sono queste offerte. Tanti gli oggetti in vendita della nota azienda di Cupertino, a cominciare dalle auricolari della mela, le Apple AirPods Pro 2, che sono acquistabili a 217,00 euro, il prezzo più basso in assoluto su Amazon visto che il limite precedente più basso era stato di 229 euro, quindi 12 euro in più.

Per le offerte Amazon Prime in sconto anche gli Apple Watch, leggasi gli orologi intelligenti, a cominciare dal modello SE di seconda generazione con sistema GPS e cassa da 40 millimetri, in vendita a 242 euro, 17 euro in meno rispetto al prezzo più basso di sempre. Occhio anche all’Apple Watch Series 9 GPS 45mm, che potrete acquistare a 375 euro invece che i 399 euro dell’offerta più bassa di sempre.

OFFERTE AMAZON PRIME: GLI SCONTI SUL MAGIC MOUSE E L’APPLE PENCIL

Tutti coloro che hanno un computer Apple potranno invece farsi attirare dall’interessante promozione sul mouse di casa Apple, il famoso “Magic mouse”, compatibile sia con Mac quanto con iPad, in vendita a soli 55 euro, quindi 20 euro in meno rispetto al prezzo più basso (75 euro). Restiamo nel campo delle periferiche con la doppia offerta sull’Apple Pencil, il pennino che si utilizza sull’iPad, in vendita nella prima generazione a 92 euro (incluso adattatore da USB-C), mentre la seconda generazione è in vendita a 99 euro, rispetto ai 105 euro del precedente prezzo più basso.

Infine, per quanto riguarda i prodotti Apple e le offerte Amazon Prime, occhio alla Apple Magic Keyboard, la tastiera bluetooth di casa Mela, compatibile non solo con Mac e iPad ma anche con iPhone, in vendita a 75,99 euro, cinque euro in meno rispetto al precedente prezzo più basso. Ricordiamo che per molti prodotti è possibile effettuare il pagamento rateale con interessi zero, come ad esempio sulle Apple AirPods Pro 2, 5 mesi da 43,40 euro al mese, per un totale di 217 euro, lo stesso prezzo dell’offerta.