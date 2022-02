Offerte San Valentino 2022: sconti per la festa dell’amore/ Da Mediaworld i Red Price

Offerte San Valentino 2022: le proposte più convenienti

San Valentino 2022 sta arrivando e porta con sé anche tante offerte: i negozi si sono attrezzati per proporre ai propri clienti una marea di sconti per la festa dell’amore. In molti, infatti, a poche ore dalla data del 14 febbraio, non hanno ancora idea di cosa regalare alla loro dolce metà. Per fortuna i negozi online e fisici hanno sugli scaffali tanti prodotti pronti ad essere spediti oppure impacchettati. Vediamo quali sono le proposte più convenienti.

Per quanto riguarda il settore dell’e-commerce, il colosso Amazon non si è di certo smentito neanche quest’anno. Le offerte riguardano prodotti di ogni genere e adatti ad ogni budget, tanto che è stato creata una sezione del sito denominata proprio il “negozio di San Valentino”. All’interno ci sono numerose offerte a tempo. Per lei, ad esempio, i prodotti Imetec come l’asciugacapelli professionale a ioni Imetec Salon Expert P4 al prezzo di 44,90€ con uno sconto del 25%. Per lui, invece, lo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 45 al prezzo di 59,99€ con uno sconto del 56%.

Offerte San Valentino 2022: sconti per la festa dell’amore nel mondo dell’elettronica

Le offerte di San Valentino 2022 propongono anche numerosi sconti nel mondo nell’elettronica, sia online sia nei negozi fisici. Mediaworld, in tal senso, ha attivato i “Red Price”, che sono validi dal 7 al 14 febbraio 2022. Essi prevedono importanti riduzioni dei prezzi, tra cui ad esempio l’iPhone 13 da 128 GB a 829€, l’iPad Airda 64 GB a 629€ e la smart TV OLED LG 55A16LA a 999€ e tanto altro.

Anche Unieuro propone un’ampia gamma di sconti, rinnovando le sue offerte a tempo. Tra i prodotti di elettronica, ad esempio, Apple Watch Series 3 GPS Only con cassa da 42mm in alluminio grigio siderale è in vendita a 239€ e l’Asus ZenFone 8 che viene proposto al prezzo di 549,90€. Non perderti nulla dando un’occhiata ai volantini e alla piattaforme online: vai a caccia della migliore offerta per trovare il regalo perfetto per la tua dolce metà!

