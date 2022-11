Offerte Trenitalia novembre 2022/ Sconti fino al 70%: come aderire e risparmiare

Le offerte previste da Trenitalia per il mese di novembre 2022, consentiranno ai viaggiatori di poter usufruire di molteplici promozioni, in modo tale da pagare la metà del costo tradizionale, se non di più. In questa guida vedremo tutti gli sconti previsti, e quali sono le condizioni necessarie per ottenerli.

Generalmente la società Trenitalia S.p.A., propone dei codici sconto da applicare al checkout del carrello, per poter risparmiare un po’ di soldi sui viaggi. Le promozioni per questo autunno 2022 sono molto interessanti, in quanto è possibile ottenere un risparmio fino al 60% o massimo 70%.

Offerte Trenitalia di novembre 2022: tutti gli sconti

Tra le offerte di Trenitalia per il mese di novembre 2022, non possiamo non citare il nuovo codice sconto per usufruire del 30% sui biglietti Super Economy.

I treni sul quale la promozione è applicabile sono quelli di Frecciarossa, Frecciargento e Frecciabianca, nel periodo ben preciso, ovvero dall’8 novembre 2022 fino al 31 gennaio 2023.

L’offerta è usufruibile soltanto in 3 giorni della settimana, martedì, mercoledì e infine giovedì. Mentre la scadenza, era fissata alle ore 15:00 del 02 novembre, gli utilizzatori avrebbero dovuto usare il voucher “SCHERZETTO2022“, nell’apposito carrello dell’app o del sito web.

L’altra promozione di Trenitalia, è nota come Promo Super Autunno Frecce. Lo sconto applicabile è del 70%, se si viaggia dal martedì al giovedì, mentre 60% dal venerdì al lunedì, purché il servizio usufruito sia Premium, Business e Standard (escluso Salottino e membri Executive).

Offerte Trenitalia di novembre 2022: Super Autunno Frecce

Le offerte di Trenitalia per novembre 2022 non sono soltanto a tempo limitato. A novembre 2022 ad esempio, per poter usufruire della Promo Super Autunno Frecce, è possibile farlo fino alle ore 24 del 14° giorno prima di partire.

Per sfruttare lo sconto previsto e appena citato, è possibile rivolgersi alle biglietterie sul territorio, oppure tramite online grazie al sito web o da applicazione mobile.

Va detto che con questa promozione non è possibile sfruttare né il cambio di prenotazione, né il cambio biglietto e neppure il rimborso. Il nominativo invece, si può cambiare in qualsiasi momento si voglia (prima della partenza, chiaramente).

