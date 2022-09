Official Secrets, storia vera Katharine Gun/ Whistleblower svelò bugie su guerra Iraq

“OFFICIAL SECRETS”, LA STORIA VERA DI KATHARINE GUN

Qual è la storia vera da cui è tratto il film “Official Secrets – Segreto di Stato”, in onda questa sera su Rai 3 (ore 21.20)? Nella prima serata del servizio pubblico stasera spicca all’interno del palinsesto la proposta del film diretto da Gavin Hood nel 2019 con Keira Knightley nei panni della protagonista, Katharine Gun, e che prende le mosse a sua volta da un libro di successo scritto da Marcia e Thomas Mitchell. Ma cosa sappiamo del personaggio reale di Katharine Gun e quale è stato il percorso che ha portato la sua curiosa vicenda a diventare prima un best-seller e poi un film che ha avuto la sua première al Sundance Festival oltre che in diversi Festival in giro per il mondo?

Come accennato, “Official Secret” è basato sugli eventi raccontati nel libro “The spy who tried to stop a war” e nato in collaborazione con la stessa Katharine Gun: classe 1974 e nata come Katharine Teresa Harwood, la donna è una traduttrice e attivista britannica che nel 2003, mentre lavorava come impiegata presso il GCHQ, ovvero il quartier generale del Governo per le comunicazioni, divenne una ‘whistleblower’ (ovvero divulgatrice di alcuni interessi illeciti) per aver fatto emergere una complessa rete di servizi di spionaggio che il suo Paese e gli USA avevano ordito per dare una legittimazione della guerra in Iraq davanti all’opinione pubblica. Questa in sintesi la storia di Katharine e anche la sceneggiatura del film che racconta la sua storia: ma come andarono i fatti?

KATHARINE GUN, “WHISTLEBLOWER” CHE PROVO’ A FERMARE LA GUERRA IN IRAQ

Tutto parte nel gennaio del 2003 quando Katharine Gun ricevette un’email segreta in cui veniva spiegata l’operazione di spionaggio di cui sopra, orchestrata dalla National Security Agency, per dare corpo a livello mediatico e politico a una giustificazione da parte dell’opinione pubblica dell’invasione dell’Iraq che si stava progettando. Decisa a non lasciar cadere la cosa privilegiando la propria incolumità, la donna scelse di passare le informazioni alla stampa -grazie all’aiuto di un’amica- e in particolare a un giornalista del “The Observer”, Martin Bright. Tuttavia da lì comincia l’odissea della donna che di fronte all’indignazione che monta a livello internazionale finisce per diventare il capro espiatorio, venendo arrestata per aver violato le leggi che coprono i segreti sui documenti ufficiali.

Oggi Katharine Gun, che intanto ha acquisito la cittadinanza turca, vive nel Paese ponte tra Occidente e Medioriente con il marito Yasar Gun, di origine curda, e la loro figlia Hana. Anche se sono passati tanti anni e la vicenda è alle spalle, il tema sul “whistleblowing” e la divulgazione -anche contro le leggi- di informazioni e scandali che potrebbero mettere in imbarazzo Governi e servizi di sicurezza è ancora all’ordine del giorno. All’epoca la donna fu accusata in varie occasioni, rischiando pure una condanna a due anni di carcere e fu anche la mobilitazione di importanti figure del mondo dello spettacolo ad accendere i riflettori sul suo caso. Rimangono tuttavia alcune zone d’ombra e misteri come ad esempio quello per cui, quando il caso finì in tribunale, gli avvocati dell’accusa si rifiutarono di fornire però prove contro la Gun; anzi in seguito la donna vinse pure il premio “Sam Adams” dedicato ai membri dell’Intelligence che si sono distinti per la loro etica e integrità morale.











