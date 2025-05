IL NUOVO SPAZIO CREATIVO A COSENZA: IL NUOVO PROGETTO TRA CAMERA DI COMMERCIO E FONDAZIONE OLIVETTI

La ‘fabbrica per l’uomo’ e non il contrario: il grande insegnamento imprenditoriale, umano e culturale di Olivetti potrà continuare ad essere reso sperimentabile e concreto anche grazie a progetti come l’“Officina delle idee Adriano Olivetti”: il progetto lanciato dalla Camera di Commercio di Cosenza, rimanendo nell’ambito della fertile collaborazione con la Fondazione Olivetti, è stato inaugurato ieri nella sede centrale calabrese dove quotidianamente aziende e imprese proseguono e pianificano il rilancio del Meridione.

Liliana Resinovich: il mistero dei cordini nel cassetto/ La testimonianza: “Sebastiano mi mostrò quei nodi”

La cerimonia che si è tenuta il 30 aprile 2025 nella Sala Petraglia della Camera di Commercio a Cosenza ha visto in primis la proiezione del film-docu “Città dell’uomo”, realizzato da Andrea De Sica ma messo a disposizione dalla stessa Fondazione Olivetti. Proseguendo la collaborazione con gli eredi stessi dei principi olivettiani, la Camera di Commercio offre così uno spazio reale ai propri dipendenti e ai vari collaboratori in modo da favorire il confronto e la pianificazione di nuovi progetti inerenti all’ente cosentino.

Chiara Petrolini: Procura chiede il rinvio a giudizio/ Due omicidi premeditati e occultamento di cadavere

Uno spazio fisico, certamente, ma anche molto di più come sottolinea il Presidente della Camera di Commercio Cosenza Klaus Algieri: con questa Officina si offre un autentico “simbolo” alla comunità locale, dove poter operare ogni giorno «con spirito creativo» puntando tutto sull’innovazione e la centralità della persona anche ben oltre il “semplice” lavoratore o imprenditore. Concretezza ai valori di Olivetti e legame autentico con il territorio, questo è un luogo «che incarna lo spirito olivettiano», riflette Beniamo de’ Liguori Carino, segretario generale della Fondazione.

Terremoto oggi, 1 maggio 2025 San Donaci M 2.2/ Ultime Ingv: altra scossa nel Mar Adriatico

IL “LASCITO” OLIVETTIANO DIVENTA CONCRETEZZA: IN COSA CONSISTE L’OFFICINA DELLE IDEE

In termini concreti, l’Officina delle idee ispirata al grande intellettuale e imprenditore del Novecento favorirà l’incontro e le esperienze imprenditoriali in modo da mettere in pratica il pensiero olivettiano in tutte le sue potenzialità. Il modello “human-based” di impresa che da decenni gli eredi di Olivetti portano avanti in Italia e all’estero punta esattamente alla centralità della persona nella comunità, alla funzione anche sociale e non solo imprenditoriale dell’azienda.

Progetti come il Premio Olivetti dedicate alle scuole (oltre alle imprese), o adesso con l’Officina delle idee, rappresentano un’occasione importante per la crescita della società locale con aspirazioni ad un’idea di imprenditoria che realmente possa travalicare i vecchi “concept” di lavoro e subalternità. Alla vigilia della Festa del Lavoro, “l’Officina delle idee Adriano Olivetti” rappresenta un’occasione importante – come spiega la Presidente della nazione Cinthia Bianconi – «perché i valori di Olivetti diventino pratiche vive, capaci di generazione innovazione, responsabilità e benessere».