Ofiuco, 13 segni zodiacali e oroscopo stravolto?/ “Nasa cambia tutto” ma è una bufala

Ad intermittenza si rinnovano bufale destinate ad essere riproposte nel corso degli anni. Tra queste, c’è anche quella che vede protagonista Ofiuco, ovvero quello che è stato definito il 13esimo segno dello zodiaco riguardante i nati dal 29 novembre al 17 dicembre e che con la sua presenza avrebbe portato a stravolgere l’intero oroscopo. Una notizia che tirava in ballo anche la Nasa e già bollata da Bufale.net nei mesi scorsi come “fake news” ma che torna con prepotenza in questa prima parte di agosto. Tutto sarebbe da ricondurre ad un vecchio articolo (a quanto pare errato) de Il Giornale del 2016 e dal titolo: “La Nasa cambia l’oroscopo e introduce Ofiuco: i segni zodiacali sono 13”. “La Nasa cambia tutto”, esordiva, spiegando poi come con l’ingresso di Ofiuco tutti gli altri segni erano destinati a slittare di un mese con relativo cambio di date e ovviamente oroscopo completamente stravolto. “Si tratta di una fake news che gira in Rete da oltre tre anni e che di tanto in tanto torna attuale”, aveva già specificato lo scorso anno Bufale.net, ribadendo l’ennesima notizia falsa attorno alla Nasa.

OFIUCO E NASA: LA BUFALA SUL CAMBIO DELLE DATE DEI SEGNI ZODIACALI

L’ingresso di Ofiuco, secondo la fake news di qualche tempo fa, portava a parlare di un nuovo schema ben preciso in base al quale anche il nostro “segno di riferimento” era destinato a cambiare la propria data configurando in tal modo l’ingresso del 13esimo segno zodiacale ma anche un nuovo calendario stilato, si faceva credere, proprio dalla Nasa. Ma perchè si tratta di una bufala? Intanto, spiega il portale specializzato in bufale, perchè nessuna fonte “ufficiale” ne ha mai realmente parlato e poi perchè occorre fare una distinzione tra astrologia e astronomia. Il concetto fu ribadito in passato anche dalla stessa Nasa con un commento ufficiale su Tumblr in cui si ribadiva come erroneamente in questi anni qualcuno avesse messo in circolazione la voce secondo la quale la Nasa avrebbe cambiato i segni zodiacali. Ma gli scienziati studiano l’astronomia, non l’astrologia, dunque non sarebbe stata possibile una cosa simile. Nonostante l’intervento della Nasa, dunque, a cadenza regolare la bufala torna in auge e nuovamente sono i colleghi di Bufale.net ad intervenire ribadendo ancora una volta il concetto: “La storia di Ofiuco voluto dalla NASA, con relativo cambio delle date dei sogni zodiacali, è una notizia assolutamente inventata, che da anni periodicamente inganna milioni di italiani”.



