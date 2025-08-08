Il professore di Harvard, Abi Loeb, si dice convinto che un oggetto alieno grande quanto Manhattan si sta dirigendo verso la Terra

Secondo un professore di fisica di Harvard, c’è un oggetto delle dimensioni di Manhattan – il noto quartiere di New York – che si starebbe avvicinando minacciosamente e a velocità sostenuta verso la Terra. L’oggetto interstellare, come riferisce il New York Post, si troverebbe già nel nostro sistema solare e non sarebbe una cometa, bensì una sonda aliena che potrebbe addirittura “distruggerci”. È questa la teoria – alquanto bizzarra – del dottor Avi Loeb, secondo cui vi sarebbero prove schiaccianti del fatto che 31/Atlas, l’oggetto scoperto all’inizio di luglio mentre si dirigeva verso la Terra, non sarebbe un semplice masso stellare, come invece spiegato dai funzionari della NASA, ma una minaccia aliena.

Possibile? Secondo quanto riferito dal dottor Loeb alla CNN nella giornata di ieri, la risposta è affermativa. “Di solito, per le comete, si vede una coda che segue l’oggetto” – racconta il fisico – “ma in questo caso, il bagliore è proprio davanti. Non abbiamo mai visto una cosa del genere. Una cometa non brilla davanti”.

Secondo il fisico di Harvard, quel bagliore sarebbe “sconcertante”, e attraverso un post pubblicato sul suo blog ha lasciato intendere che l’oggetto non identificato sarebbe mosso da una specie intelligente, puntato dritto verso di noi.

OGGETTO ALIENO GRANDE QUANTO MANHATTAN IN ARRIVO? “FORSE CI SALVA O FORSE CI DISTRUGGE”

“Potrebbe salvarci o distruggerci. Meglio essere pronti per entrambe le opzioni e verificare se tutti gli oggetti interstellari sono rocce”. A sostegno della propria tesi, Loeb ha citato alcune immagini riprese dal telescopio spaziale Hubble, in cui si vede la cometa con una concentrazione di luce nella parte anteriore, scatti risalenti al 21 luglio scorso, gli ultimi aggiornamenti disponibili riguardanti 31/Atlas.

“L’esistenza di un bagliore davanti a 31/Atlas, senza alcuna prova di molecole di gas, è sconcertante”, ribadisce il fisico. Loeb solleva dubbi anche sulla traiettoria dell’oggetto cosmico, che sarebbe “sospettosamente specifica”, secondo quanto riporta il New York Post:

OGGETTO ALIENO GRANDE QUANTO MANHATTAN IN ARRIVO? “IN UN LUOGO OSCURO…”

“Si trova sul piano delle orbite dei pianeti attorno al Sole con una tolleranza di cinque gradi”, ha detto, per poi aggiungere: “Arriverà al punto più vicino al Sole quando la Terra si troverà dalla parte opposta. Non potremo osservarlo. Ma quello è il momento perfetto per la sua manovra”. Insomma, l’oggetto sarebbe pronto a compiere una manovra “all’oscuro”, e ciò andrebbe a sostegno della tesi aliena del professore.

Stando a Loeb, nel prossimo mese di novembre – molto probabilmente ad Halloween – si potrà meglio valutare la traiettoria del misterioso corpo celeste: “Avremo una valutazione migliore di questa probabilità entro un mese o due, quando 31/Atlas diventerà più luminoso e più facile da osservare man mano che si avvicina al Sole”. Nel frattempo, la deputata Anna Paulina Luna ha ripreso l’allarme di Loeb, chiedendo alla NASA “di estendere la missione Juno per studiare l’oggetto interstellare 31/Atlas”, come dichiarato su X. “Grazie Avi Loeb per il tuo continuo impegno nell’esplorazione del nostro universo. Dobbiamo cogliere questa opportunità per una scoperta rivoluzionaria”, ha concluso nel suo post sull’ex Twitter.

OGGETTO ALIENO GRANDE QUANTO MANHATTAN IN ARRIVO? LA SMENTITA DI GEOPOP

Per correttezza d’informazione, Geopop ha smentito che la cometa in questione sia qualcosa di alieno, spiegando che mostra tutti i segni caratteristici di una cometa, contrariamente a quanto afferma il fisico di Harvard. Sarebbe infatti stata osservata la classica coda, composta da granelli di ghiaccio, confermando che il massimo avvicinamento al Sole è previsto per il 29 ottobre 2025, proprio in concomitanza con Halloween.

Attualmente, la cometa sta viaggiando a 58 chilometri al secondo, e sfiorerà Giove il prossimo 16 marzo 2026, per poi dirigersi verso la zona esterna del sistema solare. Vedremo chi avrà ragione alla fine, ma se dovessimo puntare i nostri soldi, li scommetteremmo su Geopop: la teoria dell’oggetto alieno non ci sembra così convincente.