Oggi a me… domani a te, film su Rete 4 diretto da Tonino Cervi

Giovedì 13 marzo, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, il film western Oggi a me… domani a te. Si tratta di un lungometraggio italiano del 1968, con un cast stellare internazionale che vede nomi illustri del cinema, tra cui Jeff Cameron, Bud Spencer, Wayde Preston, Stanley Gordon, Brett Halsey, Dena Ghia.

La regia è di Tonino Cervi (padre dell’attrice Valentina Cervi), qui al suo esordio sullo schermo e noto per la sua collaborazione con Alberto Sordi nella trasposizione cinematografica di due opere di Moliére, Il malato immaginario e L’Avaro. La sceneggiatura è dello stesso Cervi e del maestro dell’horror Dario Argento. Oggi a me… domani a te è un film tipicamente di genere spaghetti western, un vero cimelio del 1968 per gli intenditori ed estimatori.

La trama del film Oggi a me… domani a te: un revenge western con un Bud Spencer serissimo

In Oggi a me… domani a te, il protagonista si chiama Bill Kiova, e la storia è ambientata a metà Ottocento, negli Stati Uniti.

Bill esce di prigione dopo aver scontato la pena: era accusato di aver ucciso la moglie di origini indiane, da cui prende il cognome.

In realtà, l’uomo è innocente, ma venne incastrato dal villain, James Elfego, un bandito di origini giapponesi, che aveva violentato e ucciso la moglie di Kiova e fatto trovare la refurtiva di una sua rapina.

Bill, durante gli anni in prigione, comincia ad allenarsi con una pistola di legno, e organizza la sua vendetta.

Non appena uscito dalla galera, il pistolero incontra alcuni uomini di Elfego, ma riesce a sfuggire facilmente.

Assolda, quindi, dopo una serie di vicissitudini avventurose, un gruppo di fidati pistoleri, che lo aiuteranno a portare a termine la sua vendetta: Milton, Fox e l’amico O’Barrion (che altro non è che Bud Spencer).

Riuscirà il nostro protagonista pistolero a vendicare la propria amata moglie e a uccidere finalmente il sanguinario bandito Elfego?

