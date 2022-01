Oggi è un altro giorno, 27 gennaio/ Non andrà in onda, ecco perché…

La trasmissione molto amata dal pubblico di Rai 1 condotta da Serena Bortone Oggi è un altro giorno non andrà in onda giovedì 27 gennaio. Il programma è l’unico ad essere stato cancellato dalla programmazione del canale Rai, il motivo del cambio di programmazione è dipeso dalla presenza dello speciale del Tg1 dedicato alle elezioni del Presidente della Repubblica.

Lo speciale del Tg 1 dedicato alle elezioni del Presidente della Repubblica, arrivate al quarto giorno, andrà in onda dalle 14 fino alle ore 16, proprio la fascia oraria dedicata ad Oggi è un altro giorno. Il resto della programmazione del canale rimarrà invariata, al termine del telegiornale, infatti, ci sarà la nuova puntata de Il paradiso delle signore e successivamente La vita in diretta.

Oggi è un altro giorno non va in onda

Oggi è un altro giorno, salvo ulteriori cambi al palinsesto, andrà regolarmente in onda domani, 28 gennaio 2022, a partire dalle 14 con nuovi ospiti per Serena Bortone. L’annuncio dell’annullamento della puntata è stato dato dalla conduttrice stessa durante la puntata andata in onda ieri in cui Serena Bortone ha annunciato: “Ci vediamo venerdì sempre alle 14”.

Oggi è un altro giorno aveva già lasciato spazio allo speciale Tg1 condotto da Monica Maggioni già lunedì 24 gennaio, il primo giorno di elezioni.





