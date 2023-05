Oggi è un altro giorno/ Anticipazioni e ospiti puntata 29 maggio 2023: Laura Freddi e Scialpi

Oggi è un altro giorno, puntata 29 maggio 2023

Oggi, lunedì 29 maggio 2023, alle 14.05 su Rai 1 va in onda un nuovo appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. La giornalista sarà affiancata dai suoi affetti stabili: Antonio Mezzancella, Jesscia Morlacchi, Francesco Oppini e Massimo Cannoletta. Nel pomeriggio di Rai 1 Serena Bortone intervisterà Laura Freddi, ormai presenza fissa del programma. Non è la prima volta che la conduttrice dedica più spazio ai suoi “affetti stabili”.

“Un bel giorno lei (Serena Bortone, ndr.) e la sua squadra mi hanno proposto di entrare nel cast e sono stata contentissima. Mi dà l’opportunità di mostrare quello che credo di saper fare: ballare, cantare, dare un pizzico di leggerezza a un programma confezionato con cura”, ha detto la Freddi a Tv Sorrisi e Canzoni, raccontato come è iniziata la sua avventura nel programma di Rai 1.

Oggi è un altro giorno: il ricordo di Don Lorenzo Milani

Nel corso della puntata di “Oggi è un altro giorno” verrà ricordato Don Lorenzo Milani in compagnia di Eraldo Affinati. Lo scrittore ha pubblicato “L’uomo del futuro. Sulle strade di don Lorenzo Milani”, un viaggio attraverso i luoghi, le “stazioni”, gli incontri e la storia del sacerdote fiorentino. Il romanzo è arrivato in cinquina al Premio Strega nel 2016. “Ancora oggi don Milani ci fa capire che la scuola non dovrebbe essere uno spazio separato della vita, la scuola dovrebbe essere l’intensificazione della vita. Andare a scuola dovrebbe significare andare a diventare sé stessi”, ha detto Affinati intervistato da MareMosso. Eraldo Affinati, scrittore e insegnante, ha fondato insieme alla moglie la Penny Wirton, una scuola gratuita di italiano per immigrati.

Ospiti Carmen Giannattasio, Scialpi e Alberto Camerini

Nel salotto di Serena Bortone arriverà anche il soprano Carmen Giannattasio. Lo scorso anno. L’artista ha ricevuto il Premio Callas, ideato da Dante Mariti e prodotto della Melos International. “È stata un’esperienza fantastica i maxi schermi di Times Square trasmettevano la cerimonia. A consegnarmi il Premio è stato lo stilista Antonio Riva. Questo riconoscimento scaturisce anche dalla riflessione sul contributo delle donne nella cultura, nel cinema, nella letteratura, per la costruzione di una società inclusiva e rispettosa delle differenze di genere”, ha detto Carmen Giannattasio, come riporta Avellino Today. Nello studio di Rai 1 arriveranno anche i cantanti Alberto Camerini e Scialpi. Appuntamento alle 14.05 su Rai 1 con Serena Bortone e gli ospiti di “Oggi è un altro giorno”.











