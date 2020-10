Oggi è un altro giorno e La vita in diretta sospesi?/ “Ci sarebbero 7 positivi tra..”

Oggi è un altro giorno e La vita in diretta, le due trasmissioni che fanno compagnia ai telespettatori di Raiuno tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì, potrebbero essere sospese a causa del Covid 19. Secondo un’indiscrezione esclusiva lanciata da Dagospia, infatti, tra i tecnici e i collaboratori degli studi di Via Teulada da dove vengono trasmesse la trasmissione di Serena Bortone e quella di Alberto Matano, ci sarebbero sette positivi. Per ora, il condizionale è d’obbligo non essendoci note ufficiali da parte della Rai, ma stando a quello che riporta il sito di Roberto D’Agostino, i due programmi potrebbero essere sospesi per salvaguardare la salute di tutte le persone che lavorano e per garantire la sanificazione degli uffici.

Oggi è un altro Giorno e La vita in diretta a rischio?

Ci sarebbe un punto interrogativo sulla messa in onda di Oggi è un altro giorno e La vita in diretta per la presenza di presunti positivi tra i collaboratori di Via Teulada. “La task force Rai sta cercando di capire se dare il via libera alla messa in onda dei programmi o sospendere le attività dello stuio e mettere tutti in quarantena“, fa sapere ancora Dagospia. Per il momento, tuttavia, dalla Rai non è ancora arrivata alcuna nota ufficiale in merito. I rumors riportati da Dagospia troveranno conferma? Per ora, sia Oggi è un altro giorno che La vita in diretta dovrebbero andare regolarmente in onda. Cambiera qualcosa da qui all’ora della messa in onda delle trasmissioni?



