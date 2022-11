Oggi è un altro giorno non va in onda?/ A rischio anche oggi 18 novembre perché…

Oggi è un altro giorno non va in onda? Serena Bortone rischia di saltare per…

Nelle scorse ore i palinsesti Rai hanno subito significativi stravolgimenti, con i quali anche Oggi è un altro giorno ha dovuto fare i conti. Il programma pomeridiano di Rai1 condotto da Serena Bortone, infatti, ieri pomeriggio non è andato in onda sebbene sia regolarmente comparso sul palinsesto. Al suo posto è stato invece proposto un best off delle puntate del Festival di Sanremo 2022. Il motivo di tale forfait è legato allo sciopero dei tecnici Rai indetto dalla SNAP, iniziato nella giornata di ieri e che prosegue anche oggi, venerdì 18 novembre.

Serena Bortone, assieme ai suoi consueti ospiti e agli “affetti stabili” che quotidianamente popolano il suo studio, rischia dunque di saltare anche nella giornata di oggi. Non è infatti sicura la messa in onda di Oggi è un altro giorno, che viene trasmesso dal Centro di Produzione tv a Roma, i cui tecnici sono stati direttamente coinvolti dalla mobilitazione. Stessa sorte è capitata anche a I Fatti Vostri: il programma mattutino di Rai2 condotto da Anna Falchi e Salvo Sottile, infatti, ieri non è andato in onda e probabilmente salterà anche oggi.

Oltre al forfait causato dallo sciopero dei tecnici Rai, Oggi è un altro giorno sta andando incontro ad un’altra problematica riscontrata soprattutto nelle ultime settimane: la carenza di ascolti. Il programma di Serena Bortone al momento non riesce a replicare il clamoroso boom di ascolti della passata stagione, che ha riportato il pomeriggio di Rai1 a livelli importanti dopo tanti anni. La macchina imbastita dalla conduttrice, condita dalla sua simpatia e genuinità, dalla presenza degli “affetti stabili” in studio e da interviste a ospiti sempre di alto livello, sembra essersi inceppata.

Oltre ai risultati non proprio soddisfacenti (il programma è infatti spesso battuto in termini di ascolti e share dalle soap opera di Canale5), Oggi è un altro giorno ha dovuto anche fare i conti nelle ultime settimane con il caso Memo Remigi. Il cantante è stato infatti licenziato in tronco dal programma dopo la molestia in diretta tv ai danni di Jessica Morlacchi, uno degli ospiti fissi della trasmissione. “Ho chiesto scusa e lo ribadisco qui. Scusa a Jessica Morlacchi, scusa a Serena Bortone, scusa alla Rai” le sue ultime confessioni in una recente intervista al Corriere della Sera.











