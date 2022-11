Oggi è un altro giorno non va in onda, perché?/ Al suo posto “Preferisco il Paradiso”

Oggi è un altro giorno non va in onda, 2 novembre

Cambio di programmazione nel pomeriggio di Rai 1. Oggi, mercoledì 2 novembre, non andrà in onda l’appuntamento con Oggi è un altro giorno, il programma condotto da Serena Bortone. Dopo il successo della puntata di ieri – 1.633.000 spettatori con il 15.8% (presentazione 1.686.000 – 13.9%) – il programma pomeridiano si prende un giorno di riposo. Al suo posto, dalla 14.05 su Rai 1, andrà in onda la fiction “Preferisco il Paradiso”, basata sulla biografia di San Filippo Neri. Il protagonista è interpretato da Gigi Proietti, scomparso due anni fa proprio il 2 novembre, giorno del suo 80esimo compleanno. La miniserie in due puntate, diretta da Giacomo Campiotti, è andata in onda la prima volta il 20 e il 21 settembre 2010.

Preferisco il Paradiso, su San Filippo Neri con Gigi Proietti

San Filippo Neri nacque a Firenze nel 1515. Fino a 18 anni, Filippo studiò presso il convento di San Marco Evangelista, diretto dal celebre Girolamo Savonarola, poi si trasferì a Roma. Dopo essere diventato precettore, raccolse per strada i bambini disperati e diseredati, spesso “figli bastardi dei nobili”, e li avvicinò agli insegnamenti cristiani. Decise poi di fondare la Confraternita della Trinità. Filippo fu ordinato sacerdote solo nel 1551. Il suo impegno si consolidò con la fondazione della Congregazione dell’oratorio, canonizzata nel 1575 da papa Gregorio XIII. “Forse non tutti sanno che San Filippo è stato il creatore dell’oratorio, ma non dedicato soltanto a ragazzi e ragazzini, molto più allargato a gente di altra estrazione, altra età, a vecchi, infermi e invalidi”, ha detto Gigi Proietti, in un’intervista su Rai Play. Fillipo Neri morì nel 1595 e fu proclamato santo nel 1622.

