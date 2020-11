Oggi è un altro giorno non va in onda, perchè?/ Sospetto caso Covid, Serena Bortone..

Oggi è un altro giorno, il programma del primo pomeriggio di Raiuno condotto da Serena Bortone, oggi mercoledì 4 novembre, non va in onda. A riferilo è Tv Blog e il sito di Vigilanza Tv secondo cui la trasmissione avrebbe subito uno stop cautelativo dopo che, nei giorni scorsi, una persona presente negli studi, sarebbe risultata positiva al Covid 19. Serena Bortone e tutto lo staff di Oggi è un altro giorno sarebbero così in isolamento precauzionale. Tutti stanno bene e sarebbero in corso i controlli per scongiurare contagi tra le persone che lavorano alla trasmissione. Prima di tornare in onda, dunque, sarà necessario avere tutte le risposte mediche per consentire la realizzazione della trasmissione in totale sicurezza. Cosa andrà in onda, dunque, al posto di Oggi è un altro giorno?

Oggi è un altro giorno non va in onda: al suo posto puntata speciale di Techetechetè

Con Oggi è un altro giorno sospeso, il pomeriggio di Raiuno è stato rivoluzionato. Come fa sapere la guida tv della Rai, alle 14, al posto della trasmissione di Serena Bortone andrà in onda una puntata speciale di Techetechetè, interamente dedicata a Gigi Proietti, scomparso il 2 novembre il giorno del suo 80esimo compleanno e che riceverà l’ultimo saluto a Roma giovedì 5 novembre. Al termine, andrà in onda uno speciale a cura del Tg1 dedicato alle Elezioni negli Stati Uniti e, subito dopo, tornerà in onda Il paradiso delle signore con una nuova puntata prima dell’appuntamento quotidiano con La vita in diretta. Oggi è un altro giorno, dunque, tornerà regolarmente in onda domani?



