Oggi è un altro giorno non va in onda, perché?/ Spazio ai risultati dei ballottaggi

Oggi è un altro giorno non va in onda

Oggi, lunedì 18 ottobre, salta l’appuntamento con “Oggi è un altro giorno”. Il programma di Rai 1, condotto da Serena Bortone e in onda dal lunedì al venerdì alle 14, subito dopo l’edizione delle 13.30 del Tg 1, non andrà in onda. Solo per oggi il programma di Serena Bortone lascia spazio alla politica. Al suo posto, infatti, andrà in onda una breve puntata della soap opera “Il Paradiso delle Signore”. Attorno alle 14.50 la linea passerà allo Speciale TG1, interamente dedicato alle Elezioni Amministrative e ai turni di ballottaggio, tra affluenze, scrutini e risultati parziali. L’edizione speciale del TG1 che seguirà gli sfogli elettorali sostituirà andrà in onda fino alle 17.30 quando inizierà “La vita in diretta” di Alberto Matano.

Oggi è un altro giorno e Serena Bortone tornano in onda martedì 19 ottobre

“Oggi è un altro giorno questo pomeriggio non andrà in onda per lo Speciale Tg1 elezioni amministrative. Ci vediamo domani come sempre con Serena Bortone alle 14.00 su Rai1 e RaiPlay”. Con questo messaggio, i profili social del programma di Rai 1 hanno dato appuntamento ai fan a domani, martedì 19 ottobre. Da domani, quindi, tornerà regolarmente l’appuntamento con il programma che già dalla scorsa stagione ha preso il posto di “Vieni da me” di Caterina Balivo. Per il resto della settimana Serena Bortone tornerà a occupare il primo pomeriggio di Rai 1 con i suoi ospiti, del mondo dello spettacolo e non solo, affrontando anche temi di grande attualità.

#OggièUnAltroGiorno questo pomeriggio non andrà in onda per lo Speciale Tg1 elezioni amministrative.

Ci vediamo domani come sempre con @serenabortone alle 14.00 su Rai1 e RaiPlay. #18ottobre pic.twitter.com/70E0oNMHMt — oggieunaltrogiorno (@altrogiornorai1) October 18, 2021

