Oggi è un altro giorno non va in onda perché?/ Su Rai 1 il discorso del Premier Conte

Oggi, lunedì 18 gennaio 2021, non andrà in onda il consueto appuntamento con il programma “Oggi è un altro giorno”, in onda nel pomeriggio di Rai 1 dalle ore 14.00. Il motivo non è la salute della conduttrice Serena Bortone, che settimana scorsa ha comunicato di aver contratto il Coronavirus e ha condotto alcune puntate da casa sua. “Grazie a tutti per l’infinità di messaggi. Come tanti di voi sono positiva, senza nessun sintomo e sto conducendo da casa”, ha scritto su Instagram con tanto di selfie sorridente. L’appuntamento con Serena Bortone e “Oggi è un altro giorno” è rimandato a martedì 19 gennaio 2021 alle 14.00 su Rai 1: “Appuntamento a martedì. Io sto bene e vi bacio tutti da casa, dalle mie letture e dai gatti”, ha annunciato sui social la giornalista, tranquillizzando i follower sulle sue condizioni.

Oggi è un altro giorno non va in onda: ecco perché

“Oggi è un altro giorno” non va in onda oggi, lunedì 18 gennaio 2021, perché è prevista una diretta dalla Camera dei Deputati. Le comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte, alla Camera dei Deputati, in merito alla situazione politica e il successivo dibattito andranno in onda dalle 12.00 alle 15.30, a cura di Rai Parlamento. La diretta inizierà su Rai 1 e proseguirà dalle 13.25 su Rai 3 e si concluderà su Rai 1 dalle 14.00. Nel pomeriggio, la replica del Presidente del Consiglio, le dichiarazioni di voto finale, gli interventi a titolo personale e il conseguente voto per appello nominale saranno trasmessi a partire dalle 17.00 su Rai 1 e, dalle 17.30, su Rai 2. Le operazioni di voto e il relativo esito verranno trasmessi all’interno dei successivi TG. Domani, martedì 19 gennaio, alle 9.30 Conte si presenterà a Palazzo Madama per un altro voto di fiducia.



© RIPRODUZIONE RISERVATA