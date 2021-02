Oggi è un altro giorno, non va in onda perché?/ Su Rai 1 Il paradiso delle Signore

Questo pomeriggio, venerdì 5 febbraio, il programma di Serena Bortone “Oggi è un altro giorno” non andrà in onda: “Ci vediamo la prossima settimana. Buon weekend!”, è la comunicazione apparsa sul profilo Instagram. Alle 14.00 andrà in onda “Il paradiso delle signore”, che proseguirà fino alle 15.25 quando inizierà lo Speciale Tg 1 dedicato alle consultazioni di Mario Draghi. Oggi il presidente del consiglio incaricato incontrerà il gruppo Per le Autonomie, Liberi e Uguali e, infine, Italia Viva. Nel pomeriggio toccherà a Fratelli d’Italia, Partito democratico e Forza Italia. I fan di “Oggi è un altro giorno” sono molto dispiaciuti di dover aspettare fino a lunedì per un nuovo appuntamento con Serena Bortone. Il programma sta infatti riscontrando un buon successo, come conferma il picco di ascolti settimanale registrato mercoledì 3 febbraio con il 13,2% di share e 1 milione 933 mila spettatori.

Oggi è un altro giorno torna lunedì 8 febbraio su Rai 1

Ieri, giovedì 4 febbraio, tra gli ospiti di Serena Bortone a “Oggi è un altro giorno” c’era la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio, che ha dedicato i suoi romanzi “L’Arminta” e “Borgo sud” alla sorellanza. La conduttrice ha quindi voluto dedicare un messaggio alle sue amiche di sempre: “Vi dedico questa foto con le mie adorate amiche del liceo Tiziana, Elisabetta, Alessandra che oggi festeggia il suo compleanno, e Barbara, che ci seguiva collegata da Miami dove vive. L’amicizia ci rende persone migliori e più consapevoli. Teniamoci strette!”, ha scritto su Instagram pubblicando un selfie di gruppo. Tra i commenti spiccano molti complimenti alla giornalista per il suo programma: “I miei complimenti per una trasmissione eccellente in una fascia oraria che non ho mai praticato in vita mia e che oggi ha cambiato le mie abitudini”, scrive un utente. Per la gioia dei suoi fan “Oggi è un altro giorno” tornerà lunedì 8 gennaio 20121 alle 14.00 su Rai 1.



