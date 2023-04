Oggi è un altro giorno verso la chiusura?/ I rumors sul sostituto di Serena Bortone

Oggi è un altro giorno non sarebbe più una priorità; Serena Bortone rischia di perdere il suo programma

Giocare d’anticipo può spesso risultare un vantaggio, soprattutto quando si tratta di programmazione televisiva. La lungimiranza dei dirigenti Rai – secondo le voci delle ultime settimane – avrebbe messo nel mirino diversi programmi di punta, non più veicolati da grande seguito e apprezzamento. Tra questi, ci sarebbe anche Oggi è un altro giorno; talk pomeridiano in onda su Rai Uno e condotto da Serena Bortone. A farne le spese sarebbe dunque anche la presentatrice che, stando a quanto riportato dal settimanale Oggi, non erediterebbe l’ipotetico nuovo format in sostituzione.

Come anticipato, le voci su un’ipotetica chiusura di Oggi è un altro giorno si sono diffuse in maniera frenetica nelle ultime settimane. Nello specifico, si parla con insistenza della volontà dei vertici Rai di cambiare assetto alla rete ammiraglia facendo dunque a meno del programma condotto da Serena Bortone. Diversa sarebbe invece la posizione di altri format, come ad esempio La vita in diretta; il posto di Alberto Matano sarebbe dunque piuttosto saldo così come la programmazione de Il paradiso delle signore. Ad ipotizzare il possibile scenario in merito alla chiusura del programma condotto da Serena Bortone è stato il settimanale Oggi; con dettagli in merito al possibile sostituto.

Il pomeriggio di Rai Uno potrebbe cambiare volto: retroscena su Tiberio Timperi se chiude Oggi è un altro giorno

Con la chiusura di Oggi è un altro giorno – si legge sul settimanale – l’obiettivo dei dirigenti Rai potrebbe essere quello di non puntare ulteriormente sul medesimo format, virando così su qualcosa di diverso. A prescindere dalla natura del programma prescelto, Serena Bortone rischia di non essere riconfermata per il nuovo progetto. Infatti, pare che il nome più caldo sia quello di Tiberio Timperi; quest’ultimo è dato per certo al posto della conduttrice attualmente impegnata alla conduzione de Oggi è un altro giorno.

Il settimanale Oggi ha inoltre spiegato come, nel caso in cui Serena Bortone dovesse passare il testimone a Tiberio Timperi, per lui potrebbe essere pronto un nuovo talk show del tutto rivisitato e per l’appunto da mandare in onda al posto di Oggi è un altro giorno. In ogni caso, per ora si tratta di rumors non confermati dai diretti interessati e dai vertici Rai; Tiberio Timperi sarà tra l’altro impegnato a tempo pieno nei prossimi mesi con Uno Mattina con la consueta programmazione estiva. Stando all’insistenza delle voci e teorie, è lecito credere che per il conduttore gli impegni possano riguardare anche il prossimo autunno nel primo pomeriggio di Rai Uno.











