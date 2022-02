Oggi è un altro giorno, volano gli ascolti/ Serena Bortone fa dimenticare Vieni da me

Oggi è un altro giorno, la trasmissione di Raiuno in onda dal lunedì al venerdì alle 14, è stata confermata anche per la prossima stagione televisiva. Dopo due edizioni, Serena Bortone condurrà Oggi è un altro giorno anche nella prossima stagione televisiva, la 2022-2023 puntando su una formula che si è rivelata vincente. Oggi è un altro giorno è il programma sul quale la Rai ha deciso di puntare dopo la chiusura di Vieni da me affidandone la conduzione a Serena Bortone che ha accettato di entrare tutti i giorni nelle case degli italiani al posto di Caterina Balivo.

Interviste sincere e dirette realizzate a personaggi non solo appartenenti al mondo dello spettacolo, ma anche della politica, dello sport e dell’attualità, hanno permesso a Serena Bortone di convincere il pubblico che apprezza anche la parte più leggera della trasmissione affidata agli “affetti stabili” che, non solo, ogni giorno, raccontano una parte di sè, ma regalano anche momenti musicali. A fare il resto è la professionalità di Serena Bortone capace di affrontare non solo qualsiasi tipo di intervista, ma anche di affrontare temi importanti di cronaca e politica. Il risultato di tutto questo è l’andamento degli ascolti sempre più convincente.

Gli ascolti di Oggi è un altro giorno sempre più in crescita

Dopo la prima stagione che aveva convinto la Rai a confermare anche per la stagione in corso, Serena Bortone al timone dello show, Oggi è un altro giorno, sta regalando risultati importanti in tema di ascolti in una fascia oraria particolarmente difficile da conquistare soprattutto per la programmazione concorrente, in particolare per la messa in onda di Uomini e Donne che, da anni, fa compagnia al pubblico. Durante la prima stagione, Oggi è un altro giorno ha fatto dimenticare Vieni da me portando a casa una media di telespettatori compresa tra 1 milione e mezzo e 2 milioni. Risultati che, spesso, venivano raggiunti anche da Caterina Balivo che, tuttavia, aveva sempre ospiti diversi.

La formula di Oggi è un altro giorno, invece, si basa sulla presenza di un gruppo fisso di ospiti che è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori. Rispetto al successo della prima stagione, quella in corso sta facendo registrare ascolti ancora più importanti. Oggi è un altro giorno sta facendo registrare circa il 15% di share portando così a casa ben tre punti in più rispetto allo share che veniva raggiunto a settembre 2021.



