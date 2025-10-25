Questa notte si tornerà all'ora solare per i prossimi sei mesi: perdura il dibattito sui pro e i contro tra risparmio energetico e salute mentale

Con l’eterno dibattito che viene rispolverato puntualmente due volte all’anno, nella nottata di oggi diremo addio per i prossimi sei mesi all’ora legale, riaccogliendo l’ora solare che ci permetterà di dormire un’ora in più nel corso della nottata dando il via – secondo alcuni – a diversi scompensi fisici e mentali che perdureranno per diversi giorni; tutto in nome di un risparmio energetico che pur essendo misurabile quantitativamente, sembra aver perso la sua originale utilità.

Facendo un passetto indietro, è utile ricordare che l’idea del cambio tra ora solare e ora legale venne proposta per la prima volta sul finire del 18esimo secolo, diventando una realtà concreta solamente con lo scoppio della Prima guerra mondiale: lo scopo dichiarato era quello di sfruttare al massimo le ore di luce giornaliere (che ovviamente cambiano tra le stagioni calde e quelle fredde) per ridurre i consumi energetici; permettendo anche di sfruttare a pieno la giornata per la produzione industriale.

L’idea piacque e venne progressivamente adottata da una larga maggioranza di paesi, tanto che sono ormai più di 60 anni che viviamo il passaggio tra ora solare e ora legale: quest’anno il cambio avverrà – appunto – nel corso della nottata tra oggi e domani con le lancette degli orologi che allo scoccare delle ore 3:00 di notte ritorneranno indietro alle 2:00; mentre già da domani noteremo l’importante cambiamento nell’illuminazione naturale giornaliera.

L’eterno dibattito sul cambio tra ora solare e ora legale: il risparmio economico ripagato dalla perdita di salute mentale

Come dicevamo prima, quello che anima il passaggio tra ora solare e ora legale è un dibattito che dura ormai da parecchi anni e che non ha mai trovato una reale soluzione che possa mettere d’accordo i diversi sentimenti dei paesi europei: i sostenitori, infatti, portano come argomentazione prevalente il fatto che ancora oggi il risparmio energetico (e, di conseguenza, economico) sia notevole; pari a circa 330 milioni di kWh e 100 milioni di euro in meno consumati e spesi nei sei mesi di orario legale.

D’altra parte, i detrattori – comunque divisi tra chi preferirebbe l’ora legale per 12 mesi e chi l’ora solare – parlando di notevoli squilibri per l’organismo umano: degli studi, infatti, hanno dimostrato che a marzo aumentano notevolmente (circa il 40%) gli incidenti stradali dovuti alla distrazione, alla fatica e allo stress, legati a una spesa aggiuntiva di circa 130 miliardi di euro a carico del sistema sanitario nazionale; mentre altri riportano che durante i mesi di ora solare – con giornate estremamente brevi – aumentano i dati sulla stanchezza e sulla depressione legati alla produzione di melatonina e serotonina da parte del cervello.